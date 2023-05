Una de las influencers más conocidas de Castellón, Gal.la Mora, suele mostrar con total naturalidad sus quehaceres diarios a los miles de seguidores que siguen sus cuentas en las distintas redes sociales en las que tiene presencia. La joven, que pasó del anonimato detrás de la barra de locales de ocio de la provincia a la fama gracias al reality 'La Isla de las Tentaciones' (Mediaset) destapa públicamente su día a día, y no ha tenido reparos a la hora de descubrir su última operación de cirugía estética.

Gal.la Mora, que decidió cambiarse su nombre original, Iratxe, por el que es hoy conocida en redes sociales, es conocida al margen de por su paso por el citado ‘reality’, donde acudió junto a su pareja, el exfutbolista de la cantera del Villarreal Nico Craiu, por su reciente relación con un futbolista del CD Castellón, Raúl Sánchez, que no terminó de forma amistosa precisamente como se encargó de recalcar el propio jugador.

Gal.la se ha sometido recientemente a un cambio de prótesis y el resultado de la intervención le ha dejado muy satisfecha a tenor de lo publicado. Si hace un año decidió someterse a una operación de aumento de pecho, en este caso ha apostado por cambiarse las prótesis “para que sean más pequeños y acordes a mi cuerpo”.

La castellonense afirma que tras pasar por el quirófano “ahora los pechos están en su sitio y me veo el pezón donde toca”. Una decisión que ha compartido con sus seguidores tanto ella como la propia clínica encargada de la operación, por la que han pasado también otros conocidos influencers del panorama nacional como la también castellonense Sofía Perona, que decidió aumentarse el pecho en el mismo centro sanitario, o los participantes de la Isla de las Tentaciones María de los Angeles, Valeria Ardila, Elena Vázquez, María Aguilar, Yaiza Tejera o Simone Coppola.

Como se puede comprobar, la 'influencer' no tiene reparos a la hora de publicar detalles íntimos de su vida privada y compartirlos con sus más de 250.000 seguidores, al igual que en más de una ocasión ha criticado a los usuarios que han criticado su imagen o sus fotos. “Nadie debería de juzgar la forma de vestir, si quiero ponerme un bikini que me tape el pezón, me lo voy a poner. Esta red social debería de tener un poquito más de respeto...”, reivindicó recientemente.