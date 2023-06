Bizum es una plataforma de pagos móviles que permite a los usuarios enviar y recibir dinero de forma rápida y sencilla a través de sus teléfonos móviles. Fue desarrollada por un conjunto de bancos españoles y se ha convertido en una opción popular para realizar pagos entre particulares, así como para realizar compras en tiendas físicas y en línea.

Bizum utiliza el número de teléfono móvil como identificación única para realizar las transacciones. Para utilizar Bizum, los usuarios deben asociar su número de teléfono a una cuenta bancaria y registrar una clave de seguridad. Una vez que se completa este proceso, pueden enviar dinero a otros usuarios de Bizum ingresando su número de teléfono móvil y el importe a transferir.

La principal ventaja de Bizum es su simplicidad y conveniencia. No es necesario conocer el número de cuenta bancaria del destinatario, ya que solo se requiere su número de teléfono móvil. Además, las transacciones son prácticamente instantáneas y gratuitas para los usuarios. Bizum también ofrece la posibilidad de dividir cuentas entre amigos o realizar pagos en tiendas mediante códigos QR.

Sin embargo, los amigos de lo ajeno utilizan todo cuanto está a su alcance para conseguir sus propósitos y “estafa más común de lo que parece” utiliza este servicio para sustraer el dinero de los usuarios. Quien alerta de este timo es el experto en finanzas personales Carlos Martínez, que alerta sobre el modus operandi del timo en cuestión: “El estafador manda una cantidad considerable de dinero que el estafado devuelve. El dueño original de la tarjeta de crédito cancela la transacción, pero para cuando tú mandas el dinero es demasiado tarde, el dinero enviado sale de tu bolsillo y has caído en la estafa. Cuando esto ocurra no envíes ningún dinero y contacta con tu banco para no ser víctima de estafas como esta”.