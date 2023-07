Queda tan solo un día de su tan esperada boda, todo está preparado para que se lleve a cabo uno de los días más especiales y anhelados para Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Han sido meses llenos de acontecimientos, y cuando decimos "de todo", nos referimos a contratiempos que parecían poner en peligro la celebración de este evento. Si echamos la vista atrás, queda claro que su camino hacia el matrimonio no ha sido nada fácil. Desde la infidelidad por parte del novio, seguida de una posterior ruptura en la pareja, hasta la reconciliación, sin olvidar la separación entre Falcó y las diseñadoras encargadas de confeccionar su vestido de novia, Sophie et Voilà, y la decisión de última hora de que fuera la prestigiosa firma Carolina Herrera la encargada de realizarlo. Además, se sumó el robo de las supuestas joyas que iba a lucir la Marquesa de Griñón, las cuales resultaron no ser para ella, y aún está en el aire la incierta presencia de su hermano Enrique Iglesias en este día tan especial.

A pesar de todo, Tamara e Íñigo han decidido enfrentar la situación con sentido del humor y ahora solo tienen en mente que todo salga a la perfección el sábado 8 de julio. La boda constará de tres días de celebración por todo lo alto. Para ir calentando motores, los novios han organizado una cena en el prestigioso Hotel Ritz el viernes, donde darán la bienvenida a sus invitados con un exquisito menú preparado especialmente por el reconocido chef Quique Dacosta. Al finalizar la cena, habrá música flamenca y se rumorea que el novio se encargará de poner música como DJ. El domingo por la tarde, la pareja ha organizado otra cena de despedida para cerrar este evento tan especial. Serán más de 72 horas en las que tanto la pareja como sus invitados disfrutarán de una auténtica fiesta llena de detalles. Si aún no tienes todos los detalles, no te preocupes, porque esta guía te proporcionará la información necesaria para no perderte la boda del año. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tamara Falcó (@tamara_falco) El lugar de la boda La boda de Tamara e Íñigo se llevará a cabo en El Rincón, situado en Aldea del Fresno (Madrid), un majestuoso palacio que Tamara heredó de su padre, el marqués de Griñón, y que fue remodelado el año pasado. Este edificio, construido en 1892 en estilo neogótico, cuenta con impresionantes jardines que abarcan 2.000 metros cuadrados y ha estado siendo preparado durante varios meses para este evento tan especial. Uno de los atractivos destacados de El Rincón, desde el punto de vista gastronómico, es su increíble bodega. Vale la pena recordar que el padre de Tamara fue un pionero en la modernización de la viticultura y en la elaboración del "nuevo" vino español, y también trabajó en la recuperación del esplendor vitivinícola de la finca. La ceremonia Dará comienzo a las 19 horas y se llevará a cabo al aire libre en uno de los patios del palacio El Rincón. Dado que se esperan altas temperaturas en Madrid durante el fin de semana, es posible que el equipo de organización haya considerado la instalación de ventiladores en la zona, ya que a esa hora las temperaturas podrían alcanzar los 35 grados. La ceremonia será oficiada por el padre Cruz, guía espiritual de Tamara Falcó, y contará con la participación de un coro compuesto por 12 miembros que cantarán durante la ceremonia. Otro detalle emocionante es que la Marquesa de Griñón estará acompañada por sus sobrinos Miguel, de cuatro años, y Mateo, de dos años, hijos de Ana Boyer y Fernando Verdasco, aunque aún no se ha revelado qué papel desempeñarán en la ceremonia. Las invitaciones, elaboradas con una caligrafía elegante pero sencilla, destacan los nombres de los novios entrelazados. Manuel Falcó, hermano mayor de la novia, será el padrino, mientras que Carolina Molas, madre de Íñigo Onieva, será la madrina. Los invitados Más de 400 personas se reunirán en El Rincón para la boda, según fuentes cercanas a la organización. Tanto Tamara Falcó como Íñigo Onieva han mantenido en secreto durante meses la lista de invitados, aparte de sus familiares. Aún está en el aire si su hermano Enrique Iglesias asistirá o no. A medida que se acerca el día, han surgido algunos nombres que demuestran la influencia y el poder de la familia Falcó en la sociedad española. Entre los invitados más destacados se encuentran el tenista Rafa Nadal, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quienes han confirmado su asistencia. Es curioso, ya que Tamara llegó a decir en 'El Hormiguero' que no invitarían a ningún político, pero parece que eso ha cambiado. Sin embargo, habrá que esperar hasta el último momento para confirmarlo. Por supuesto, personalidades del mundo de la moda, que tanto le apasiona a la novia, también estarán presentes en la boda. Entre ellos se encuentran Carolina Herrera, la diseñadora del vestido de novia de Tamara, Juan Avellaneda (amigo íntimo de Tamara), Jon Kortajarena y Eugenia Silva. Además, aristócratas de renombre como Eugenia Martínez de Irujo y Carmen Martínez-Bordiú también estarán presentes. No podrían faltar sus compañeros de 'El Hormiguero', encabezados por Pablo Motos y seguidos por Juan del Val, Nuria Roca, Cristina Pardo, Juan Ibáñez y Damián Molla (las famosas Trancas y Barrancas). Tampoco faltarán algunas de las amigas más cercanas de Tamara, como las mellizas Finat (Casilda y Ana), Lucía Domínguez Vega-Penichet (nieta del fallecido arquitecto José Antonio Urquijo Salazar), la abogada Clara López de Lemus (conocida como "la secretaria de la Virgen de la Alegría") y Verónica Godoy, así como la estilista Huga Rey. Todas ellas estuvieron presentes en la despedida de soltera de Tamara en Portugal. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tamara Falcó (@tamara_falco) El cóctel y la cena El cóctel se llevará a cabo en los jardines de El Rincón, donde se espera música en vivo y se servirán exclusivos cócteles, así como un show de cocina en vivo. La pareja ha contratado a un chef con estrellas Michelin para que prepare cócteles personalizados para ellos, una selección basada en sus gustos y preferencias. Los cócteles tienen nombres especiales, como el 'Íñigo Four O'Clock con Zacapa 23' (haciendo referencia a la hora en la que el novio toma café con sus amigos) o 'La Tía Paloma by Don Julio', creado en honor a la tía de Tamara Falcó, Paloma, quien fue la propietaria anterior de El Rincón. Luego, llegará la cena, que se llevará a cabo en el jardín norte del palacio, bajo grandes carpas. Se espera que los novios se sienten en una mesa de estilo imperial, ubicada en el centro y mirando hacia el jardín, con la fachada del palacio como telón de fondo. Las mesas estarán decoradas con velas y el menú estará a cargo del chef Eneko Atxa, quien cuenta con cinco estrellas Michelin y estará acompañado por 45 cocineros de su equipo del restaurante Azurmendi. Aunque no se han revelado más detalles sobre el menú, es probable que incluya platos de la propuesta del chef en su restaurante emblemático. Se servirán vinos de las bodegas de Carlos Falcó en copas Riedel, así como sus prestigiosos aceites. Además, se espera que uno de los platos sea de caza, en homenaje al padre de Tamara. En cuanto al precio, podemos hacernos una idea considerando que un menú servido por el equipo de Azurmendi tiene un precio base de 150 euros. La fiesta El baile de apertura de la fiesta por parte de los novios está programado para la medianoche, y en ese momento Tamara se cambiará de vestido. Durante la fiesta, habrá barras de cócteles y champagne de la reconocida firma Moët & Chandon, atendidas por un completo equipo de bartenders que se encargarán de todos los detalles. Además, se contará con la actuación de un grupo de música en vivo y un conocido DJ, y se espera que la fiesta se prolongue hasta las seis de la mañana. Como era de esperar, habrá sorpresas especiales para todos los invitados, pero sin perder de vista "la naturalidad y la elegancia", como explicó Tamara a la revista "¡Hola!" hace unos días. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Iñigo Onieva Molas (@ionieva) Medidas de seguridad Dada la exclusividad del evento y la gran atención mediática que ha generado, los novios han sido muy estrictos al imponer ciertas medidas de seguridad a los invitados. Los medios de comunicación y los paparazzi están ávidos por obtener las primeras imágenes, por lo que esta semana se envió un correo electrónico a todos los invitados informándoles que estaba prohibido el uso de teléfonos móviles durante la celebración. Se les solicitó que dejaran sus dispositivos en una consigna a su llegada y solo podrían utilizarlos bajo supervisión. Todo esto, según los novios, se implementa para garantizar la privacidad de todos los asistentes. La lista de bodas La marquesa de Griñón y su prometido han ofrecido dos opciones en cuanto a los regalos que desean recibir de sus familiares y amigos. La primera opción es realizar una transferencia con un importe mínimo de 150 euros, ya que no se aceptan cantidades inferiores. La segunda opción es elegir alguno de los "caprichos" que Tamara Falcó ha incluido exclusivamente en su lista de bodas, como una cubitera de piel en color gris piedra valorada en 1.378 euros, una manta de cashmere que ronda los 760 euros, e incluso cajas decorativas que alcanzan los 500 euros. Mientras se acerca el día de la boda, tanto curiosos como seguidores de Tamara Falcó esperan con ansias las primeras imágenes de esta encantadora celebración. La fecha está cada vez más cerca y la expectativa crece a medida que el gran día en El Rincón se aproxima.