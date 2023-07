No se habla de otra cosa y es que llevamos horas 'in love' con el último vídeo de Laura Escanes y Álvaro de Luna. Si no lo has visto quizás es que vivas en una cueva porque se ha vuelto megaviral un trocito del concierto del cantante en el Zevra Festival donde sacaba a su novia al escenario para cantarle la canción que en su día le escribió. ¡Qué bonito! Pero ya sabes cómo es la gente que no se le escapa una y han visto en una declaración posterior del cantante una clara pullita hacia Risto Mejide.

Como te decíamos, Álvaro de Luna fue uno de los artistas que cerró este festival celebrado en Cullera y Laura Escanes quiso estar allí para apoyarlo. Lo que nadie se esperaba, ni si quiera ella, es que el cantante sacase al escenario a su novia para cantar la canción 'Todo contigo' y fue un auténtico momentazo.

Tras esto, Álvaro de Luna, que se quedó con más ganas de gritar su amor por Laura Escanes, publicó en sus 'stories' una foto de ellos con un parrafaco de estos de lagrimita. Pero ojo, que no se nos ha pasado algo por alto y es que el cantante le mandaba una pullita a Risto Mejide no sabemos si de manera intencionada o no pero este escribía en el texto hasta en tres ocasiones la frase 'todo el rato'. OMG. Mira:

"De las cosas más bonitas que me han pasado en estos días es haberte escrito una canción en un momento de mi vida en el que sentía no estar preparado ni para soportarme y que la cantase toda esta gente a pleno pulmón. Ojalá dure para siempre, aunque si no es así quiero agradecerte la bondad de tu alma (espejo en el que me miro desde que te conozco). No sé si en algún momento escribiré una canción con más corazón que esta. Lo que si sé es que me has enseñado a quererme, a querer bien y a querer ser mejor todo el rato. Eres de esas. Esas personas en las que me quiero mirar todo el rato porque eres el reflejo de que el mundo merece la pena todo el rato. Estoy muy orgulloso de la persona que eres y de lo que proyectas. Quiérete porque si no lo haces serás la única que no vea lo increíble que eres. Gracias por quererme bien y enseñarme el amor desde el otro prisma".

¿Lo has leído? Ha puesto "todo el rato" en tres ocasiones en el texto... Ay, Alvarito que te has liado...