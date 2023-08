El caso de Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, ha dado la vuelta al mundo y es que, por si aún no te has enterado, el chico de 29 años se ha declarado autor de un crimer muy macabro. La noticia saltaba a todos los medios de comunicación españoles cuando Daniel acudía a una comisaría de Tailandia para confesar que había matado y descuartizado a un famoso cirujano colombiano. Después de esto la gente no dudaba ni un sengundo en ponerse a investigar las redes sociales de Daniel Sancho y era en Twitter donde encontraban tuits ciertamente impactantes.