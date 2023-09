Steven Meisel se encargó de las fotografías de la primera entrevista concedida por Marta Ortega. Desde las páginas del magazine de The Wall Street Journal y cuando todavía no era la presidenta de Inditex, lanzó aquella frase que acabaría siendo premonitoria: “Siempre estaré donde más me necesite la compañía”. Fue a finales de agosto de 2021. Solo tres meses después, el gigante textil anunció que tomaría el timón con efectos a 1 de abril de 2022. En ese mismo reportaje, el diario neoyorkino se refería a ella como el gran secreto del éxito de Zara y el papel que estaba desempeñando en liberar a la multinacional gallega de la alargada sombra del fast fashion con su empeño de dotar a la cadena de una verdadera imagen de marca en colaboración con grandes creativos del mundo de la moda. Meisel es uno de ellos.

“Steven continúa el legado de otros grandes maestros del pasado, con unas fotografías que traspasan la superficie para capturar la verdadera esencia de sus modelos”, dijo de él Marta Ortega a propósito de la exposición con sus trabajos de 1993, “su año más prolífico y de mayor éxito”, organizada recientemente por la fundación de la presidenta de Inditex. A él se encomienda ahora para la conquista del mercado estadounidense. El propio Meisel se adelantó a Zara anunciando este viernes una colección cápsula diseñada por él, acompañada de una campaña histórica de la mano de grandes supermodelos de los últimos 30 años. Está inspirada en Nueva York, donde mañana se presentará en una tienda efímera (pop-up) en Howard Street, considerada una de las calles más cool de la Gran Manzana. Allí también firmará ejemplares Linda Evangelista de su libro de fotografías con Meisel. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Linda Evangelista (@lindaevangelista) La top model es cabeza de cartel entre las históricas maniquíes que posan con la colección que saldrá a la venta el próximo día 18. Aparecen compañeras de generación, como Eva Herzigova o Amber Valletta; una de sus predecesoras e icono de la moda de los 60, Penelope Tree; también algunas de sus sucesoras, el caso de Liya Kebede e Irina Shayk; el nuevo talento ejemplificado en Gigi Hadid, Sara Choi o Kaia Berger; y nombres propios de la pasarela masculina: Alton Mason, Alberth Johnson, Kit Butler y Ash Stymest. No es casual que Nueva York protagonice lo nuevo de la línea Zara Collection. El grupo fundado por Amancio Ortega tiene una apuesta enorme por EE UU, uno de los mercados más competitivos en el negocio textil, sin tradicionalmente mucha presencia de las cadenas de Inditex, pero que ahora se ha convertido en uno de los destinos que más impulsan las ventas. Es su segundo mercado ya y entre manos tiene proyectos para 30 puntos de venta. La multinacional presentará la próxima semana los resultados del segundo semestre y el consenso de los analistas apunta a otro récord de la facturación y los beneficios.