'For the glory of my mother', Chiquito cuenta chistes en inglés

Un huracán recorre X, la red social antes conocida como Twitter. Es un ventarrón que trae desconcierto y asombro, y un poco de temor por lo que pueda venir en el futuro, pero sobre todo llega cargado de risas. La tecnología de la inteligencia artificial ha mostrado de nuevo de lo que es capaz con una nueva aplicación que dobla vídeos a idiomas en los que no han sido grabados, y lo hace no solo traduciendo el contenido de los mensajes, sino también imitando el tono y la cadencia de quien los emite. El lunes vimos a Leo Messi hablando en inglés; él, que en los 21 años que pasó en Barcelona nunca se atrevió con el catalán. En realidad no era él, claro, sino la IA.

Después de ver lo que las nuevas tecnologías podían hacer con Messi, los usuarios de las redes sociales empezaron a experimentar. Y ahí se abrió la caja de Pandora: cientos de personas echaron mano del archivo carpetovetónico de sus cerebros, y pusieron a traducir los vídeos más cañís de las últimas décadas. Ahora en X se puede ver a El Fary hablando, con su deje castizo pero en inglés, del 'soft man', en vez del "hombre blandengue"; a Mariano Rajoy hacerse un lío (también en inglés) con el alcalde y los vecinos; a Luis Rubiales asegurando, en italiano, que Jenni Hermoso le había dicho antes del beso no consentido que le costó el cargo: 'Sei un fenomeno'. En fin, hay todo un mundo de posibilidades.

Pero donde verdaderamente se ve la increíble precisión de esta faceta de la inteligencia artificial es con los chistes de Chiquito de la Calzada. El inefable humorista malagueño, muerto hace ya casi seis años, ha cobrado nueva vida con la traducción de sus chistes al inglés. Con su misma voz inconfundible, va conquistando, entre juramentos 'for the glory of my mother' y niños que nacieron 'after the pains', nuevos mercados para su genial universo.

La NASA ha nombrado un director para investigar la llegada a la Tierra de ovnis, que ahora se llaman 'fanis' (fenómenos anómalos no identificados). La ufología, ese divertimento que servía para llenar horas y horas de metraje en películas y series y como tema recurrente en conversaciones beodas, se reviste por obra de la agencia espacial norteamericana de una seriedad que le había sido negada. Aunque de momento las investigaciones de la NASA no son concluyentes, seguirán atentos a la evolución de "uno de los mayores misterios de nuestro planeta", y prometen hacer "un trabajo transparente".

Y si en la NASA están así, no es de extrañar que otros vayan mucho más lejos. Una de las sensaciones de la semana en las redes sociales ha sido la exhibición, en el Congreso de México, de dos cuerpecitos, de procedencia presuntamente extraterrestre y que supuestamente tienen mil años de antigüedad. El periodista especializado Jaime Maussan declaró bajo juramento que los especímenes tienen ADN "desconocido". En vista de las circunstancias, unos internautas eligieron creer y otros fueron más suspicaces: "Millones de casualidades evolutivas nos tienen hoy como somos: cabeza arriba, ojos nariz y boca, dedos manos y piernas, etc. No deja de ser sospechoso, por decir lo menos, que seres de otro planeta se presenten con tantas similitudes. No me como ese cuento", dice @Kirituhi.

El interés suscitado por los extraterrestres mexicanos es tal que Jordi Cruz -el que presentó 'Art attack', no el cocinero- se ha decidido a aportar su pericia manual al debate. En un vídeo de un minuto y medio, Cruz explica "cómo hacer tu propio 'alien' momificado". Un poco de arcilla, cola, agua, papel higiénico, y al final una caja y algo de papel de seda, y con un poco de suerte puedes exhibirlo en unos días en la Carrera de San Jerónimo.

El recordman de los indultos, contra la amnistía

¡Cuánto tiempo ha pasado desde que José María Aznar, en la negociación del Majestic de 1996, traspasó a la Generalitat la mayor cesta de impuestos de la democracia! Y también mucho desde que en 2002, y con mayoría absoluta, ofreció a CiU entrar en el Gobierno español, incluso con alguna vicepresidencia. Ahora que su partido no puede tener los votos de los nacionalistas, el expresidente del PP no quiere oír hablar de negociar con ellos. Aznar, a cuyo imitador le ponen de fondo la marcha imperial de Darth Vader en El matí de Catalunya Ràdio, ha irrumpido en la controversia sobre la amnistía con su templanza habitual. "Quieren un proceso de autodestrucción nacional", ha dicho esta semana, después de subrayar "la entrega del socialismo al secesionismo a cambio de mantener el poder" por las eventuales negociaciones con Junts.

La izquierda tuitera ha querido recordar al expresidente su fondo de armario. "Feijóo, que aspira a ser presidente del Gobierno, se manifestará, dos días antes de sus propia investidura, contra un Gobierno que aún no existe. Se manifestará contra la amnistía porque lo ha ordenado Aznar, el tipo que tiene el récord histórico de indultos", subraya Gerardo Tecé. "Aznar, radicalmente en contra de cualquier tipo de amnistía (excepto si La Haya decide juzgarle a él por la guerra de Irak)", dice El Mundo Today.

La andanada de Aznar ha coincidido en el tiempo con la expulsión del PSOE de Nicolás Redondo Terreros, dirigente histórico que hace mucho que se apartó de la línea de la dirección socialista, pero que con Pedro Sánchez ya parece abiertamente hostil al que ha sido su partido. De hecho, la noticia de su expulsión le pilló comiendo... con Aznar. "‘Nicolás, que te expulsamos del PSOE, que no respetas la siglas’. ‘Un momento, que me pillas comiendo con Aznar’", resume la situación en X el escritor Javier Pérez Andújar.