El 2023 está siendo un año movido para la Dirección General de Tráfico (DGT) y los conductores por la cantidad de cambios que introdujo la nueva Ley de Tráfico en 2022. La DGT ya ha publicitado los cambios normativos que han entrado en vigor en los primeros meses del año pasado, así como la nueva norma para pasar la ITV en nuestros vehículos.

El ente que dirige Pere Navarro tiene entre ceja y ceja bajar drásticamente la cifra de accidentes en las carreteras españolas, ya que 2021 fue un gran año en cuanto a números de siniestros fatales en España, todo y que 2020 estuvo marcado por la pandemia.

Las autopistas y las autovías en España cada vez son más seguras y en los datos del último año se refleja ese notable descenso de las muertes. No obstante todavía quedan ítems por resolver como por ejemplo, en mayor medida para vehículos pesados, los famosos puntos muertos.

Cada vez más controles de velocidad

Una de las medidas por las que más apuesta Tráfico son los radares, que aportan un doble beneficio: mejoran la seguridad en las carreteras y recaudan mucho dinero para las arcas públicas. Sin embargo, algunos están puestos a pillar en puntos estratégicos y puede ser cazado por accidente un conductor que suele respetar los límites.

Para evitar que te suceda esta desgracia lo más efectivo es tener controlado en cada momento cuándo hay un radar fijo, móvil o de tramo para que puedas estar pendiente en ese mismo instante y asegurarte de que no se te va en el pie justo cuando van a medir tu velocidad. Y no, un detector de radares no sirve: está prohibido y la multa no es ninguna broma.

Apps

Por suerte hay apps que tienen entre sus funciones advertir de cuándo hay un velocímetro. Vamos con el listado de algunas de ellas: