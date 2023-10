Carolina Monje no podía imaginar aquel fatídico 2020 que tan solo tres años después sellaría su amor con alguien que no estaba en sus planes. Conocida en la prensa del corazón por su relación sentimental con Aless Lequio y por no separarse de su lado en sus últimos meses de vida, la empresaria salió adelante alejada de los medios de comunicación y ha conseguido rehacer su vida.