Sofía Suescun ha hablado por primera vez del trastorno que sufre, conocido por el nombre de cinetosis. La que fuera ganadora de 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' se ha sincerado sobre lo mucho que le condiciona en su día a día este síndrome clínico.

El mareo en el coche o cinetosis es un problema bastante frecuente. Se trata de una sensación desagradable de malestar, sudor frío, náuseas y otras manifestaciones como bostezos o palidez, hasta llegar a los vómitos. Suele ser bastante frecuente en los menores y puede convertirse en un gran problema a la hora de viajar y desplazarse.

La cinetosis es el llamado "mareo por movimiento". Puede empezar con el mareo en coche, avión, barco, tren e incluso puede llegar a sufrir un simple paseo a caballo o en camello.

Afecta tanto a adultos como a niños, pero puede tener ciertos remedios. Estos pueden ser farmacológicos o se pueden reducir los síntomas mediante la dieta. Los principales síntomas son: dolores de cabeza, agitación, náuseas, palidez; malestar general; vómitos; deshidratación; cambios en la presión sanguínea. Estos pueden ser algunos de los síntomas del mareo. Obviamente, cada caso es individual y algunos tendrán sólo uno o más de uno. Para el mareo estos serían los alimentos recomendados y cuáles evitar.

Como todos sabemos, la alimentación es esencial para nuestro bienestar. Incluso en estos casos puede ser muy útil seguir una dieta determinada. A continuación veremos algunos consejos. Entre las primeras cosas que hay que hacer es evitar los alimentos ricos en grasas. Apartemos, por tanto, todo aquello que pueda ralentizar nuestra digestión. También se recomienda evitar los alimentos que puedan irritar el estómago. Nos referimos a los alimentos picantes o especialmente condimentados.

Sofía Suescun es una de las personas que padece este trastorno. Precisamente en uno de sus últimos viajes a bordo de un Cabify, Sofía Suescun se ha desahogado sobre lo terriblemente mal que lo pasa por su cinetosis, y lo mucho que ha empezado a condicionarle en su día a día. "Ya es preocupante mi nivel de mareo en coches. El del Cabify flipará. De repente, me he quitado la cazadora, he abierto la ventana y he sacado la cabeza. Parezco una resacosa. Qué vergüenza. ¿Alguien sabe por qué pasa esto? No toco el móvil en el trayecto", ha explicado la it-girl.

¿Qué se recomienda comer?

Es fundamental no empezar la jornada en ayunas. En su lugar, debe preferir alimentos que sean frescos y ligeros. Démonos el gusto de preparar una buena ensalada de arroz fresco para llevar al viaje. Puedes elegir como fuente de hidratos de carbono el arroz, la pasta o diversos cereales integrales. También son adecuadas unas lonchas de queso Grana Padano.

El alcohol también debe evitarse. Además de provocar náuseas si se consume en exceso, provocaría una mala deshidratación. Es preferible consumir abundante agua fresca. Si siente náuseas durante el viaje, puede optar por un paquete de galletas saladas o alimentos secos. Éstos secarían los jugos gástricos que se han formado, reduciendo en gran medida la sensación de náuseas.