Los expertos descubren y eliminan más imágenes de abuso sexual infantil que nunca. Así lo alerta el último informe de la Internet Watch Foundation (IWF), una organización benéfica británica que tiene como misión perseguir la publicación de contenidos pederastas en la red.

Nuevos datos demuestran un "aumento espectacular" del número de páginas web que contienen imágenes o vídeos en los que se explota sexualmente a menores. En total, han detectado 275.655 portales, un aumento del 8% respecto a las cifras de 2022. Cada web, advierten, "puede contener cientos, o incluso miles, de contenidos de abusos sexuales".

Menores engañados

El estudio de la IWF remarca que en un 92% de esas páginas de internet (254.070) había imágenes o vídeos autogenerados. Se trata de contenidos registrados por las propias víctimas a través de una cámara web, un tendencia que hace año era inexistente.

"Se trata de niños en sus habitaciones y en entornos domésticos donde han sido engañados, coaccionados o animados a participar en actividades sexuales que luego son grabadas y compartidas por sitios web de abuso sexual infantil", ha explicado Susie Hargreaves, directora ejecutiva de la organización.

Ese engaño y la falta de consentimiento es lo que lleva a muchos expertos a descartar el término pornografía infantil.

Víctimas de menos de 10 años

En un 21% de las webs con imágenes autogeneradas figuran los abusos más graves, entre los que se incluyen penetración, zoofilia y tortura sexual. En 107.615 portales aparecen como víctimas niños y niñas de menos de 10 años, lo que supone un aumento del 66% respecto a lo detectado en 2022.

Según Hargreaves, parte del incremento podría deberse a una mejor detección, no a una mayor actividad de la pederastia digital. "Significa que estamos detectando más, pero no creo que sea bueno encontrar muchos más abusos sexuales a menores", ha explicado. "Obviamente, la IWF tendría más éxito si no encontráramos ninguna imagen de abuso sexual infantil".

En su informe, la organización critica las medidas de gigantes como Meta o Apple por el cifrado de extremo a extremo para proteger los mensajes que mandan sus usuarios. La IWF opera en colaboración con la policía y el Gobierno del Reino Unido, que busca vías para acabar con esa tecnología que garantiza la privacidad de las telecomunicaciones. Al mismo tiempo, está financiada con donaciones de ambas compañías, pero también de otras como Amazon, Google, Mastercard, Microsoft, TikTok o Telefónica.