El mundo en el que vivimos está lleno de maravillas únicas repartidas en diferentes países que todas las personas deberían ver al menos una vez en la vida para descubrir sus infinitos encantos. Espectaculares paisajes, construcciones imposibles, monumentos históricos y mucho más esperan ansiosos a aquellos aventureros que deciden viajar para conocerlos.

Mucha gente piensa que viajar es cosa de jóvenes, que cuando eres adulto ya no hay tiempo para recorrer el mundo, pero no es cierto. Para viajar no hay edad, da igual cuantos años tengas, lo importante son las ganas de conocer lugares nuevos, empaparte de sus culturas, descubrir enclaves mágicos y probar exquisitas gastronomías.

Quizás llegado un punto de tu vida es más complicado viajar o el cansancio dificulta la posibilidad de hacer grandes viajes, pero si aún no has cumplido los 50 hay ciertos enclaves que debes descubrir para quedar prendado de su belleza y sacarle el máximo partido al ecuador de la vida.

Si estás buscando conocer un paisaje espectacular con una gastronomía increíble y playas paradisíacas muy cerca de España, Algarve es tu sitio. Esta zona de Portugal es una auténtica maravilla para recorrer con tu coche en un viaje en el que conocer lugares mágicos como Faro, Vilamoura, Loulé, Portimao y mucho más.

En esta preciosa ruta encontrarás algunos monumentos históricos y culturales como la famosa iglesia de Santa María do Castelo, el Arco del Reposo, el Parque Natural de la Ría y un sinfín de destinos únicos. También podrás disfrutar de sus playas de arena dorada y aguas cristalinas que te transportarán al Caribe a escasos kilómetros de nuestro país.

Recorre Suiza en tren

Si eres un amante de los paisajes de montaña y de las rutas en tren, este viaje es imprescindible antes de cumplir los 50. Suiza es uno de los países más bonitos del mundo cuyo paraje natural deja sin palabras a todo el que lo descubre. La mejor forma de recorrer el país es en uno de sus espectaculares trenes que cruzan montes y bellos pueblos.

Existe un viaje conocido como la Gran Ruta de los Trenes Panorámicos que es ideal para conocer el país ya que comienza en Lucerna y termina en Zermatt pasando por ciudades como Lugano o Sant Moritz. En esta travesía pasarás por lagos, cascos antiguos de pueblos, puentes inmensos y los paisajes más bonitos que verás en tu vida.

Vive la Navidad en Alsacia

La navidad es una de las épocas del año más bonitas en las que las calles se llenan de luces y el dulce aroma de las castañas asadas nos invita a pasear por la ciudad. Para los fanáticos de esta fecha y de recorrer el mundo hay un enclave imprescindible que hay que visitar al menos una vez en la vida. Hablamos de la región francesa de Alsacia, un destino mágico que aumenta su ya notable belleza durante la navidad.

Sus preciosos pueblos se pueden recorrer en menos de una semana y en ellos encontrarás espectaculares casas y edificios que parecen sacados de un cuento de hadas y en los que los adornos navideños resaltan con la madera de sus estructuras. Los mercados llenan de alegría las principales plazas de la zona donde comprar recuerdos navideños. Si quieres descubrir estos idílicos destinos debes viajar hasta algunos de los más importantes como Colmar, Turckheim o Eguisheim.

Descubre La Habana, Cuba

Uno de los viajes imprescindibles que debes hacer antes de cumplir 50 años es Cuba, concretamente La Habana. Allí encontrarás un oasis de felicidad y buen rollo donde la música recorrerá tus venas y el color inunda las calles y casas. Este espectacular enclave es un destino único que todo el mundo debería visitar al menos una vez en la vida y uno de sus imprescindibles es el famoso Malecón.

Sus playas, gentes, restaurantes, músicos y fachadas hacen de La Habana un lugar increíble del que no querrás salir jamás. En Cuba hay un sinfín de enclaves por descubrir y donde nunca te aburrirás ya que siempre hay algo que hacer. Aunque la capital es la más famosa, tu viaje este país puede ser una experiencia mágica si alquilas uno de sus peculiares coches y recorres todos y cada uno de sus rincones.

Viaja a Venecia durante el carnaval

Venecia es famosa por los grandes canales que atraviesan sus calles y las peculiares góndolas que utilizan como medio de transporte. Pero esta ciudad italiana es mucho más que avenidas acuáticas, cuenta con uno de los carnavales más espectaculares e impresionantes del mundo y que hay que ver para creer. Su origen se remonta al siglo XI y deja sin palabras a todo el que lo visita.

Los venecianos se lanzan a las calles vestidos con sus mejores galas históricas y unas peculiares máscaras que ocultan su cara. Lo que inició como una reivindicación de las clases bajas terminó siendo uno de los eventos más importantes del lugar y que cada año visitan miles de personas. Si eres un amante de la cultura y la historia tradicional no puedes perderte este gran viaje y mezclarte con los locales en una experiencia única.

Haz el Camino de Santiago

Para este viaje no tendrás que salir de España y podrás vivir una de las aventuras más emocionantes y plenas del mundo. Probablemente ya conozcas el famoso Camino de Santiago, una travesía en la que se recorren cientos de kilómetros a pie con diferentes orígenes pero un único destino, Santiago. El origen de esta peregrinación se remonta a cientos de años atrás por un apóstol, pero no es necesario ser creyente para realizarlo.

Aunque no hay edad para hacer el Camino de Santiago y hemos visto a personas de casi 100 años hacerlo, lo ideal es hacerlo en buena forma física ya que hay que cargar con la mochila pesada y andar durante varios días. Todo ello merecerá la pena cuando descubras la belleza de los paisajes que atraviesa y conozcas a personas increíbles que te acompañarán en la experiencia.

Navega por la Antártida en un crucero

La Antártida es un destino desconocido para gran parte de la población que muy pocas personas han visitado pero cuyos espectaculares paisajes dejan sin aliento. La influencia y la contaminación del ser humano todavía no han causado daños graves en este destino por lo que viajar hasta allí es descubrir la naturaleza de nuestro planeta en su máximo esplendor.

Actualmente hay compañías que realizan cruceros por este blanco paisaje donde vivir una aventura que no olvidarás jamás. El frío será uno de los protagonistas de este viaje, pero lo que descubrirás en él merecerá la pena y que muy pocas personas han podido vivir. Si eres un apasionado de los icebergs, los pingüinos y la naturaleza pura, un crucero por la Antártida debe ser un imprescindible en tu lista de viajes que realizar antes de los 50.

Ver la floración del cerezo en Japón

Del frío polar de la Antártida pasamos a la belleza de la primavera en Japón. Este país asíatico es muy famoso por sus templos y sus costumbres ancestrales, pero también por un acontecimiento espectacular que se produce en una época del año concreta y que tiñe de color rosa el paisaje nipón. Se trata de la floración del cerezo, uno de los árboles típicos de Japón que se encarga de crear una estampa única.

Con el inicio de la primavera los cerezos empiezan a florecer y de sus ramas brota una preciosa hoja de color rosa y blanco creando todo un espectáculo natural. Este periodo se llama Hanami y es un acontecimiento que merece la pena ver en persona. En el país del sol naciente consideran que este hecho es una reflexión sobre lo frágil y efímera que es la vida e invita a todo el mundo a pensar en ello.