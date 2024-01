La familia de 'Gran Hermano' llora la pérdida de uno de sus concursantes más destacados. Conrad Chase, primer finalista de la sexta edición del reality en nuestro país, ha fallecido este viernes a los 58 años, según ha desvelado Telegenia, la oficina de representación de muchos de sus participantes, desconociéndose los motivos de su muerte

"Lamentamos el fallecimiento de Conrad Chase, concursante de 'Gran Hermano 6'. Acompañamos en el sentimiento a sus compañeros, amigos y familiares", publicó la mencionada agencia en su cuenta oficial de Twitter (Ahora X) sobre la muerte del actor y empresario de nacionalidad estounidense.

Cabe destacar que Conrad Chase estuvo a un paso de ganar 'Gran Hermano', tuviéndose que conformar con la segunda posición en aquella edición presentada por Mercedes Milá, en la que, finalmente, se proclamó ganador el entonces taxista alicantino Juanjo Mateo.

Conrad no fue uno de los concursantes iniciales de aquella sexta edición de 'Gran Hermano' en Telecinco. El americano entró en la casa de la Guadalix de la Sierra como concursante reserva en la cuarta gala de aquella edición, que estuvo marcada por los abandonos Mercedes García y Ángel Díaz en los primeros días de convivencia.

El hecho de no conseguir la victoria en 'Gran hermano 6' no fue un impredimento para que su amistad con Juanjo se fortaleciese dentro y fuera de la casa de Guadalix de la Sierra. Ambos se adentraron en el mundo de la música con la canción 'La gosadera', lanzando 'No te quiero más' junto a Las Latinas dos años más tarde. Es más, el actor también fue uno de los integrantes de la banda Baja Boys como vocalista y coreógrafo.