La Ley de Protección Animal no sancionará a los usuarios de autocaravanas, furgonetas camper y vehículos viviendas que viajen o vivan con sus mascotas en el caso de dejarlas en su interior. La nueva normativa establece la prohibición de dejar animales solos “dentro de vehículos cerrados, expuestos a condiciones térmicas o de cualquier otra índole que puedan poner su vida en peligro”. Sin embargo, Sergio García, director general de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha especificado que las autocaravana, furgonetas camper o viviendas móviles quedan exentas de esta normativa por no poderse considerar estrictamente vehículos.

“A las personas que viven con sus animales en autocaravanas, que son vehículos que están aclimatados, que tienen ventilación y que estar dentro no es lo mismo que cualquier vehículo utilitario que no está preparado para la permanencia de personas ni animales dentro, no es equiparable", ha afirmado García en una entrevista realizada por el periodista y director del pódcast InSedentarios, Dani Guillem.

Animales atados

El director general ha explicado que desde el Gobierno se ha realizado una comunicación con la policía nacional y con los más de 8.000 ayuntamientos de España para una correcta interpretación de la ley en sus casuísticas y que el caso de las autocaravanas y vehículos vivienda está dentro de estos casos particulares.

Sobre el artículo que establece la prohibición de mantener a “perros atados o deambulando por espacios públicos sin la supervisión presencial por parte de la persona responsable de su cuidado y comportamiento”, García ha añadido que no se vulnera la nueva norma si el perro está atado a la autocaravana, siempre que el dueño se encuentre en el interior y se hallen en una área habilitada para el estacionamiento de este tipo de vehículos.

Dejar a los animales dentro del vehículo o atados sin supervisión en el espacio público son sanciones leves que la nueva normativa multa con 500 euros.