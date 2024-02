Ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Este refrán impostado en la memoria popular española cobra también sentido en el panorama mediático actual, sobre todo si echamos la vista hacia la prensa rosa. Estas últimas semanas -e incluso meses- ha habido un tema por excelencia que se ha resistido a salir de las portadas y los platós: la paternidad de Bertín Osborne.

Resistido a admitir que el niño sea suyo y con una prueba de paternidad por delante, el artista y presentador televisivo se ha negado en rotundo a ejercer de figura paterna de la criatura, pero si al final resulta que es suyo, declaró en la revista '¡Hola!' que ayudará.

No conforme con las afirmaciones de Bertín, Gabriela Guillén no se ha quitado del ojo público y ha buscado los focos para contar su verdad. Uno de sus últimos movimientos ha sido acudir al plató de '¡De viernes!' para contar en el programa de Telecinco algunas de las informaciones que aún eran privadas y que desmentían afirmaciones que el cantante había llegado a hacer.

Así pues, la fisioterapeuta mostró a cámara varias fotografías que ambos se habían tomado en la Feria de Sevilla. ‘’Estábamos muy bien en la Feria de Sevilla, de hecho, él lo que me decía era que él no asistía a ese tipo de eventos y que lo hacia por mí porque me hacia mucha ilusión", declaraba Guillén.

No obstante, no es oro todo lo que reluce. El programa de Telecinco 'Así es la vida' ha querido indagar en el personaje de Gabriela Guillén para averiguar si todo lo que dice es cierto después de que saltaran unas informaciones de su entorno cercano que la tachaban de mentirosa. Pongamos los hechos sobre la mesa: colombiana, fisioterapeuta y empresaria. Esto es todo lo que la audiencia creía saber de ella, pero algunos datos bastante reveladores acaban de salir a la luz.

En primer lugar, Gabriela Guillén contó al poco de saltar a la fama que no era colombiana, sino paraguaya, y que llegó a España con 18 años. Aquí, contó la mamá, fundó su negoco de estética; algo que un chivatazo desmintió la semana pasada. ¿Qué es lo que ha averiguado 'Así es la vida'? Pues que por el momento no existe ninguna empresa registrada a su nombre y en la ubicación donde dice tener su negocio hay una peluquería, en cuyo interior ella cuenta con una cabina de estética.

En cuanto a su titulación, la investigación ha revelado que tan solo cuenta con un diploma de un curso de dos días de duración. A pesar de esto, sus redes sociales muestran a una Guillén amante de los gustos caros, llenos de viajes en jet privado a destinos como Dubai.