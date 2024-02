Parece que los fantasmas del pasado no dejan de perseguir a Fani Carbajo hasta la saciedad. La que se diera a conocer tras su paso por La Isla de las Tentaciones y que luego reafirmara su fama en Supervivientes no puede más y ha estallado después de los últimos comentarios sobre su relación anterior.

Pese a que Carbajo ha rehecho su vida con una nueva pareja -con la que además está buscando un bebé-, la influencer tiene una historia de la que nadie se olvida. Fani Carbajo dio el salto a la vida pública junto a su ex novio Christofer en un reality en el que su imagen no quedó en muy buen lugar. La Isla de las Tentaciones fue la primera prueba a ojos de la audiencia de que su relación no estaba en un buen momento, al igual que lo fueron las rupturas que hicieron públicas posteriormente.

Pese a que Fani Carbajo fuera la que en un principio cosechó la mala imagen y Christofer se volviera uno de los personajes más queridos del reality después de su icónico "Estefanía", la realidad ha ido cambiando un poco a medida que ha pasado el tiempo. Finalmente se supo que la única infiel no había sido la influencer, sino que el que fuera su marido durante escasos ocho meses estuvo engañándola durante medio año justo antes de entrar a La Isla de las Tentaciones. No acabaron ahí las infidelidades; al parecer, Fani asegura que volvió a ocurrir el verano pasado.

Hasta aquí

Después de un divorcio que firmó la sentencia en su amor, han seguido saliendo detalles a la luz en torno a lo que rodea su relación actual. En uno de sus últimos directos ha tenido que salir a dar la cara sobre sus decisiones: "No estoy con el otro porque no estoy enamorada y no me aporta nada en mi vida. No os tengo que dar permiso. He decidido con quién, cuándo y dónde ser feliz".

Carbajo se fue calentando a medida que seguía dando sus explicaciones y atacó a quien fuera su pareja. "He mejorado en calidad de vida y en todo. No tenéis ni idea de las cosas. Si tú quieres mantener a un hombre como hacía yo, estar para arriba y para abajo y tener nada más que problemas económicos, pues ese es problema tuyo".

La cosa no quedo aquí. Parece que la influencer no aguanta más el peso de la polémica que lleva arrastrando cuatro años y terminó casi llorando. "Ya vale, siempre estais igual. Llega un momento en el que no me da la gana ponerme a llorar, pero al final me hacéis llorar porque no sabéis la realidad, lo que yo he tenido que tragar. Vale ya, tampoco sabéis lo que ocurre a día de hoy con esa persona".

Fani Carbajo no aguantó más y después de aclarar que ella "no era la única a la que le dolían estas cosas", haciendo referencia a su hijo de quince años, dijo basta ya y terminó el directo.

La conversación venía subiendo de tono desde hacía un rato antes, cuando una usuaria le comentó que "su ex novio se había quitado de encima un peso muy grande dejándola". La realidad, al parecer, no fue así: "Le dije que se fuera de mi casa, que no podía estar con él porque no estaba enamorada, no le admiraba. Seguía sin trabajar, sin hacer nada. Estaba con una persona solo porque me daba pena y no quería verle sufrir ni llorar".