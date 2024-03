La actriz Beatriz Rico pasa por su peor momento y confiesa su secreto: "Esto es muy duro"

Beatriz Rico es una actriz y cantante española nacida hace 54 años en Avilés, Asturias. Es reconocida por su versatilidad artística y su participación en una variedad de producciones tanto en cine, teatro y televisión. Rico saltó a la fama principalmente por su papel en la exitosa serie de televisión española ‘7 Vidas’, donde interpretó a la carismática y divertida "Diana Freire" durante varios años. A lo largo de su carrera, ha participado en numerosas películas, series de televisión y obras de teatro, consolidándose como una figura destacada en el ámbito del entretenimiento en España.

Su talento no se limita únicamente a la actuación, ya que también ha incursionado en el mundo de la música, colaborando en diversos proyectos musicales, y ha publicado tres libros, el último de ellos ‘Tú quédate conmigo... yo me encargo de que merezca la pena’. La actriz y escritora también se caracteriza por su transparencia en redes sociales y su última publicación no ha pasado desapercibida, pues muestra sus sentimientos más íntimos en la relación que tiene con su hijo.

La actriz aparece compungida como se aprecia en la imagen que acompaña este artículo, y explica esta melancolía de la siguiente forma: “Estoy bien, de verdad. La llorera se pasa. Chiquitín se marcha a vivir fuera de España. Uf… esto es muy duro”.

Asegura Beatriz Rico que su hijo “ya estuvo un curso entero en Dublín y lo llevé… muy bien, de verdad. Muy orgullosa de mí misma y mi gestión de las emociones. Y es que me he dado cuenta de que, si él es feliz, me da igual donde esté. Me da igual no tenerlo al lado físicamente. Lo único que importa es que esté bien”.

Esta sinceridad ha despertado la empatía en muchos padres y madres que están pasando por situaciones similares, aunque otros no han sido tan comprensivos. “Al abrazarle me he puesto a llorar, claro. Y me dijo al oído “gracias”. Y yo le dije lo mismo que cuando se fue a Dublín “sé feliz. Vuela”. Si en esa ocasión salió bien, no sé por qué tendría que ir mal en esta”.

Concluye la actriz confesando que para superar este trance se refugiará en su trabajo: “Salgo directamente a Valencia, que hoy hay función. La vida, a veces, te coloca así las cosas para protegerte, estoy segura. Mucho mejor irme hoy a trabajar que quedarme en casa rondando como alma en pena y echándole de menos. No, no. Recuerda: si él está bien, todo está bien. Incluida yo. Pues ya está!”.