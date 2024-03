Los sindicatos cortan con barricadas los accesos a cárceles catalanas para pedir más seguridad

Acción colectiva de los funcionarios de prisiones, convocados por los sindicatos penitenciarios, desde primera hora de la mañana de este viernes bloqueando los accesos a las prisiones catalanas. Se han podido ver barricas hechas con piedras, neumáticos, palos, señales y hogueras en entradas de algunas cárceles como las de Brians, Lledoners y Mas d'Enric, en la que el pasado miércoles un interno mató a una trabajadora de la cocina y luego se suicidó.

Precisamente, los sindicatos penitenciarios reclaman al Departamento de Justicia mejoras en la seguridad de los centros, tras alertar de un incremento de la violencia en los últimos años. Para ellos, el asesinato de la cocinera es la "línea roja" y por eso piden la dimisión de la consellera Gemma Ubasart y del secretario de Medidas Penales, Amand Calderó.

En este sentido, Ubasart y su equipo están reunidos monitorizando la situación y trabajando para garantizar los servicios penitenciarios, indican fuentes del Departament.

UGT ha informado de que "todos los centros penitenciarios cerrados para rechazar el asesinato de una trabajadora de Mas d'Enric, exigir medidas de seguridad y el cese de la cúpula penitenciaria". Por su parte, Acaip ha reclamado una actuación "contundente" del Departament para que el crimen de la cocinera no quede impune y ha lamentado que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no cese a Ubasart y Calderó, si no quieren dimitir, por "su nefasta gestión" de las cárceles catalanas.

El sindicato Iac-Catac remarca que "la plantilla de los centros penitenciarios de Catalunya se planta ante las agresiones continuas que sufren y que culminó con el asesinato de una trabajadora del centro Mas d'Enric a cuchilladas en la cocina el pasado miércoles. Pedimos medidas de seguras efectivas y exigimos la protección que la ley nos ampara en el desarrollo de su trabajo. Reclaman que los trabajadores penitenciarios sean considerados agentes de la autoridad y que la profesión sea considerada de riesgo".

Los funcionarios bloquean los accesos para impedir el cambio de turno de trabajadores, el primero de la mañana, y la salida de los internos que están en tercer grado, así como las conducciones de presos que tienen cita fuera de los centros penitenciarios, como acudir a una citación judicial.

En el centro penitenciario Mas d'Enric un centenar de trabajadores reclaman más seguridad y recursos con pancartas reivindicativas, ya que consideran que se deben reforzar al contar con unos 800 reclusos. También han llevado flores y velas en recuerdo de la víctima.

Cargas de mossos

En la protesta realizada ante la sede del Departament de Justicia este jueves por parte de los sindicatos por asesinato de una cocinera de la prisión de Mas d'Enric en Tarragona a manos de un interno que después se suicidó, los Mossos d'Esquadra tuvieron que cargar cuando los manifestantes querían entrar dentro del edificio y agentes lo impidieron.

Más de 200 personas participaron en esta protesta por la muerte de una cocinera. Entre los manifestantes, todos personal de las cárceles catalanas, se han escuchado insultos, se ha pedido la la dimisión de la consellera Gemma Ubasart y del secretario de Medidas Penales, Amand Calderó, se han lanzado proclamas como 'consejera dimisión' y 'consejera asesina', además de lanzar petardos.

Este viernes están convocados minutos de silencio en todas las cárceles españolas por la muerte de la cocinera.