Más de 700 monumentos falleros arderán en Valencia en una cremà con la vista puesta en las fachadas ventiladas

Las Fallas de 2024 encaran la recta final con la siempre espectacular "nit de la cremà", un desafío para los Bomberos con cientos de fuegos controlados y fallas en llamas en toda la ciudad. El Cuerpo Municipal de Bomberos ha movilizado este año 460 agentes en el dispositivo especial de seguridad de las fiestas falleras. El grueso de esta cifra se encargará del control de la cremà de los monumentos falleros. Concretamente, 380 bomberos y un centenar de vehículos vigilarán la combustión de un centenar de fallas de la ciudad consideradas de riesgo por ubicarse en plazas pequeñas, como la del Pilar, con arbolado, viviendas o monumentos próximos, o contar con remates altos o complicados. Para proteger los edificios cercanos al fuego se instalan lonas ignífugas. Los bomberos se emplean a fondo además para refrescar con las mangueras de agua los edificios cercanos y evitar daños.

Por primera vez este año y tras el dramático incendio del edificio de viviendas de Campanar, los bomberos han prestado especial atención a los monumentos falleros o zonas de fuegos que se encuentran próximos a edificios con fachadas ventiladas. Al desconocer si entre sus componentes hay algún elemento que pueda ser combustible, los bomberos han determinado la necesidad de cambiar de ubicación o aumentar la distancias de los monumentos a dos comisiones falleras, en concreto a la Falla Pintor Maella- Francia-Menorca y la falla L’Horta Sud- La Costera. Además también se cambiará la ubicación de la zona de fuegos de la comisión de la Falla Escultor García Mas- Puerto de Santa María así como la de la Falla Doctor Gil y Morte-Vila Barberá.

El concejal delegado de Bomberos, Juan Carlos Caballero, ha explicado que el objetivo es eliminar cualquier riesgo que pueda haber y evitar cualquier preocupación o desasosiego a los vecinos durante la cremà de los monumentos falleros. "Todos tenemos muy recientes las imágenes del incendio de Campanar y cualquier esfuerzo es poco para minimizar cualquier impacto en los edificios. Somos conscientes de que hay mayor sensibilidad entre los valencianos con este tipo de edificios por lo que desde el servicio municipal de bomberos se han atendido cualquier petición que se ha realizado por particulares o vecinos para garantizar la mayor seguridad posible durante la nit de la Cremà y minimizar cualquier en los edificios".

Horarios: las primeras y las últimas en arder

El encendido de las fallas grandes arrancará a las 22 horas y concluirá a las 23 horas con la «cremà», como marca la tradición, de la falla municipal, media hora antes, a las 22.30, se prenderá la falla ganadora de este año, L'Antiga de Campanar. Las fallas infantiles arderán antes, a partir de las 20 horas y la última en hacerlo lo hará a las 21 horas. Se calcula que la cremà acabará a la 1 de la madrugada.

Las 700 fallas que ha repartidas por toda la ciudad (352 fallas grandes y otras tantas infantiles) tienen un coste estimado de 8,2 millones, de los que el ayuntamiento subvenciona el 35%. Los monumentos arderán de manera escalonada de modo que los bomberos puedan dar abasto. Con el ritual del fuego se pone fin al ciclo de las Fallas 2024 y empiezan las de 2025. Para muchos visitantes, especialmente extranjeros, resulta inexplicable que se quemen unas creaciones artísticas tan bellas como caras, pero esa es la esencia de las Fallas, una fiesta que genera un impacto económico cercano a los 900 millones de euros.

La municipal, la última

Durante la pandemia el ayuntamiento decidió adelantar la «cremà» a las 22 horas, algo que se considera un gran acierto y que se ha mantenido en los últimos años porque permite concluir antes el operativo especial. Los bomberos no pueden irse hasta que no se termina de quemar la última falla y había años que acababan a las 5 de la madrugada, lo que a su vez complicaba las labores de limpieza posteriores para que al día siguiente, sobre todo si es laboral, todo esté como si no hubiera pasado nada. Con el nuevo horario la previsión es acabar de quemar las fallas entre la 1 y las 2 de la madrugada.

A todo el despliegue de bomberos, hay que sumar los 250 voluntarios de protección civil.

“Los bomberos terminarán su trabajo cuando se quemé la última falla de la ciudad y darán paso a las labores de limpieza para que al día siguiente la ciudad amanezca como si no hubiera pasado nada”, ha manifestado el concejal, tras recordar que el trabajo de los bomberos, respecto a las Fallas, “comenzó con la revisión de las fachadas de los edificios de la plaza de L’Ajuntament y con la inspección de las carpas de las comisiones falleras de la ciudad para garantizar elementos como accesos y salidas de emergencia”.

Un protocolo que se enmarca en el Plan de Prevención para las Fallas de 2024 que, aprobado por el Ayuntamiento, recoge todas las herramientas, recursos y planes de seguridad y emergencia para dar cobertura, entre otros actos falleros, a 21 masceltaes y 12 castillos de fuegos artificiales.