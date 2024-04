La sección de la app de Ryanair donde encontrar chollazos

Ryanair es sinónimo de vuelos baratos. Pero encontrar sus mejores tarifas puede ser más complicado de lo que parece. La aerolínea irlandesa lanza ofertas ultra low cost casi cada semana (incluso regalando billetes). Pero normalmente se ciñe a unos determinados destinos o son para volar en unas fechas concretas. Pero encontrar todos los vuelos más baratos que ofrece para cualquier momento del año también es posible.

Ryanair tiene un buscador en su página web que no muchos conocen y que está 'escondido'. O al menos es complicado dar con él para aquellas personas que no están acostumbradas a navegar por su página. Digamos que no salta a la vista.

¿Qué ofrece este buscador 'secreto'?

¿Quieres saber cuáles son todos los vuelos más baratos que ofrece Ryanair desde un determinado aeropuerto? Si para ti la fecha del viaje es lo de menos, este es el buscador que necesitas para programar tus escapadas. Igualmente es idóneo si tampoco te importa el destino, sino solo la cartera. Pero incluso si ambas cosas son relevantes, también te será de gran ayuda y podrás ahorrarte bastantes euros.

A grandes rasgos, este buscador de vuelos de Ryanair permite ver de una tacada cuáles son los vuelos más baratos que hay desde cada aeropuerto. Y todo ello ordenado por destino: desde el más económico hasta el más caro. Con solo introducir el nombre del aeropuerto desde el que se quiere salir y seleccionar Anywhere (cualquier destino) en la casilla anexa, tendrás ya un perfecto resumen de los vuelos más baratos a cada destino. Pero hay más.

La web de Ryanair arrojará un completo listado ordenado por los precios más económicos hacia todos los destinos que tiene la aerolínea low cost desde ese aeropuerto. Se puede además visualizar en modo mosaico (en la imagen sobre estas líneas un ejemplo de Santiago de Compostela) o también sobre un mapa.

¿Más opciones?

Pero este buscador de vuelos baratos de Ryanair también permite introducir filtros para encontrar el vuelo más barato que se adapte a nuestras preferencias. ¿Cuáles?

Destino: puedes seleccionar uno en concreto o dejar que Ryanair te muestre todos los que hay desde ese aeropuerto.

puedes seleccionar uno en concreto o dejar que Ryanair te muestre todos los que hay desde ese aeropuerto. Presupuesto: puedes teclear el importe máximo que estás dispuesto a pagar.

puedes teclear el importe máximo que estás dispuesto a pagar. Fechas: permite fijar una fecha concreta de ida y vuelta o puedes seleccionar que te muestre los vuelos más baratos que hay ese mes, en los próximos o para cualquier momento del año.

¿Cómo llegar a este buscador 'secreto'?

Para llegar a este buscador de todos los vuelos más baratos de Ryanair hay varias formas. La más fácil es entrando en su página web: www.ryanair.com/es/es. Una vez abierta, en la parte superior derecha se debe desplegar la pestaña "Planear". A continuación se tendrá ya acceso al buscador entrando en "Destinos".

Igualmente es posible acceder directamente a este localizador de todos los vuelos baratos de Ryanair escribiendo en la barra de búsqueda: https://www.ryanair.com/es/es/vuelos-baratos