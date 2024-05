La curiosa razón por la que todo el mundo está poniendo una pinza de madera en el aire acondicionado del coche

Una simple pinza que se usa para colgar la ropa en casa puede mejorar bastante el ambiente en el coche. Es uno de los trucos más virales del momento y el motivo por el que cada vez más gente coloca una de esas pinzas en su vehículo. Sin duda, se trata de un objeto barato y que todos tenemos al alcance.

Se trata de una alternativa maravillosa para aquellos días más calurosos del año, ya que es cuando los olores son más intensos.

¿Para qué sirve colocar una pinza de madera?

En términos simples, colocar una pinza en el aire acondicionado del coche ayuda a eliminar los malos olores. Lo importante es elegir un aceite esencial agradable para el conductor y los pasajeros. Solo hace falta aplicar unas gotitas de ese aceite en la pinza de madera y colocarla en la rejilla del aire acondicionado cuando esté completamente impregnada.

Sin duda, es un truco muy fácil que funciona a la perfección. Aunque podemos colocar la pinza en cualquiera de las salidas del aire acondicionado, lo más recomendable es hacerlo en los laterales para que no entorpezca la manipulación de la guantera o la pantalla táctil.

Imagen de archivo: pinzas de madera. / pexels

En tan solo unos segundos, el ambiente del coche mejorará y se podrá disfrutar de un aroma suave y agradable. Es muy relevante en las épocas en las que los olores se intensifican por el incremento de las temperaturas.

Otros trucos para mejorar el olor del vehículo

Utilizar el corcho de una botella de vino también resulta otra idea sencilla y económica para tener un aroma agradable en el coche, ya que son capaces de absorber olores fácilmente. Para poder usarlo, se debe abrir y romper un poco para rociarlo con el aceite esencial o colonia que deseemos.

A diferencia de la pinza de madera, el corcho es tan potente que no es necesario colocarlo en una salida de ventilación. Se puede poner en cualquier parte del vehículo, siempre y cuando no entorpezca la conducción o no obstaculice la visión de la carretera.