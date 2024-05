Cuidado con los frenos de tu coche: si detectas esto, renuévalos inmediatamente

Independientemente de que se haga un trayecto largo o corto, es fundamental que todas las piezas del vehículo estén en perfecto estado. Los frenos del coche son unos de los elementos más relevantes que siempre debemos tener en cuenta y hay que mantenerlos en perfecto estado para garantizar nuestra seguridad y la de los ocupantes.

Es importante llevar el vehículo al taller si se detecta cualquier señal de alerta sobre el deterioro de los frenos para evitar accidentes. Es posible que solo haga falta reparar las piezas o sustituirlas por unas nuevas.

¿Cómo sé si debo cambiar los discos de freno?

Tenemos que tener en consideración el nivel de grosor y kilometraje, por lo que no es recomendable esperar hasta ese momento para realizar las revisiones preventivas. También hay que prestar atención a las señales que indican que los discos de freno no están funcionando correctamente. Estas piezas no se dañan de un día para otro, normalmente dan señales claras, por lo que debemos estar pendientes a ellas.

Estas señales son, por ejemplo, un sonido muy agudo que se emite en el momento de frenar. Esto sucede por la fricción entre los metales. También puede suceder que el freno responda con excesiva suavidad cuando este se acciona.

Otra señal, aunque menos común, es que el conductor sienta una vibración extraña al volante.

Imagen de archivo: un mecánico cambiando un neumático / Pexels

Independientemente del caso que sea, es primordial llevar el vehículo al taller para realizar una revisión, ya que más allá del origen, es obvio que el coche no funciona correctamente y cualquier mínimo fallo puede resultar un peligro para los ocupantes.