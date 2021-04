Las tres personas detenidas, dos hombres y una mujer, en la operación policial desarrollada el pasado miércoles en A Coruña por la supuesta venta de una niña de doce años para el pago de una deuda declararon en el juzgado que en realidad se trata de un matrimonio concertado tradicional en su cultura. También explicaron que la familia de la menor entregó una cantidad de dinero en concepto de dote y para hacer frente a los costes de la boda, que se celebró en Córdoba, localidad en la que residían la niña y su familia.

El Cuerpo Nacional de Policía informó precisamente ayer de la detención de cuatro personas en esa ciudad andaluza, entre ellas la madre de la niña y su pareja, dentro de esta misma operación, por lo que ya son siete las personas, todas ellas gitanas y de nacionalidad rumana, que pasaron a disposición judicial y que posteriormente ingresaron en prisión. Los implicados están acusados de los delitos de trata de seres humanos, detención ilegal y abuso sexual continuado.

La mujer detenida en A Coruña tiene parientes que residen en el asentamiento cordobés de Las Quemadillas y, según afirmaron los implicados en el juzgado, entre las dos familias habrían concertado la boda de la niña con el hijo menor del matrimonio que vive en la calle de la Torre. Los detenidos no mencionaron en ningún momento la existencia de una deuda entre las familias y expresaron su sorpresa por la intervención policial porque la negociación de los matrimonios, expusieron, es habitual en su cultura y no creen haber cometido ningún delito. El examen médico efectuado a la menor en el Hospital Materno Infantil tras efectuarse la intervención policial reveló además que no ha sufrido abusos ni violencia física, aunque no han trascendido las declaraciones que ella y los otros dos menores, el hijo de la mujer con el que supuestamente se casó y la niña casada con su hijo mayor, con el que ya tiene un hijo de corta edad.

El origen de la investigación fue una denuncia presentada en marzo en Córdoba, donde un juzgado de instrucción inició las actuaciones, cuyo sumario ha sido declarado secreto, por lo que fuentes próximas al caso sospechan que el caso será trasladado a esa ciudad andaluza tras la inhibición del juzgado coruñés que instruye las diligencias practicadas aquí. Las pesquisas policiales trataron de determinar en un primer momento si se habían producido abusos sexuales a la menor, así como si había un delito de prostitución infantil.

Los detenidos en la operación del pasado miércoles, que por el momento disponen de un abogado de oficio, han hecho gestiones ya para contratar a un letrado especializado en este tipo de situaciones. La denuncia hacía referencia a un posible matrimonio forzado de la menor de doce años como pago de una deuda contraída por su familia. La niña, tras ser forzada a mantener relaciones sexuales y celebrar una ceremonia nupcial, fue trasladada a A Coruña, según las pesquisas realizadas.

La policía localizó el pasado miércoles en esta ciudad a la familia que supuestamente habría comprado a la menor y entró en el domicilio situado en la calle de la Torre para liberarla y detener a tres personas mediante una operación que se desarrolló a primera hora de la mañana y que llamó la atención de los vecinos debido al despliegue efectuado, en el que también participó una ambulancia. En Córdoba se detuvo a la madre de la niña y a su pareja, además de a otras dos personas.

Los menores que residían en la vivienda se encuentran tutelados por la administración autonómica, que los trasladó a una residencia a la espera de que se decida el futuro de sus familiares, ahora ingresados en centros penitenciarios.