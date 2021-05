Este jueves en el tramo de las 13.00 a las 16.00 horas se produjo un acto vandálico en la Calle del Almendro de Castelló, en una zona próxima al Parque Mérida y al Centro Comercial Salera. Fue entonces cuando un ciudadano vio cómo rompían la luna de su vehículo, estacionado en esta zona, y pide colaboración ciudadana para buscar testigos que pudieran ver algo, pese a que la Policía ya está investigando también los hechos.

La forma de ponerse en contacto con él, según confirma a este periódico, es a través del teléfono 642015334. La víctima relata el suceso de la siguiente forma: “No sé por qué rompieron el cristal porque no había nada dentro y de hecho no robaron nada”. Destaca este residente en Castelló que “a esas horas pudo haber testigos que facilitarían la investigación en caso de que hubieran visto algo”.

