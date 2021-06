La Fiscalía pide nueve años de prisión para un vecino de Albacete que en octubre del 2019, presuntamente, agredió sexualmente a una chica en la habitación de un hostal de Castelló. La joven recordó ayer en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial que ese día salió a tomar unas cervezas y unas copas con dos compañeros de trabajo. Primero estuvieron en una plaza de la capital y después, acudieron a un pub en el que estuvieron hasta bien entrada la madrugada. «Me dijo que se llamaba David y que era guardia civil. Estuvimos hablando hasta que llegó un momento en el que nos fuimos juntos. No recuerdo cómo fue ni el trayecto, solo recuerdo que él me ayudaba a subir las escaleras del hostal y lo que pasó en la habitación», comenzó a relatar la víctima tras un parabán.

La mujer aseguró que ella le dijo que no quería hacer nada, pero que el hombre no la dejaba salir del dormitorio. «Me tapó la boca y me dijo que me callara. Se puso encima de mí y yo me quedé inmóvil con una persona tan grande sobre mí. Tenía miedo a que me hiciera más daño. Me dijo: cállate, perra, y me puso boca abajo», relató a preguntas de la fiscal.

La chica explicó que su móvil sonaba, pues uno de sus amigos se había quedado preocupado e intentaba ponerse en contacto con ella. «Él cogía el móvil y lo colgaba. En un momento en que se fue al baño, yo me vestí como pude y salí corriendo. De camino hacia mi casa llamé a la Policía Nacional», recordó la denunciante.

El acusado

Por su parte, el acusado lo negó todo. Dijo que ese día estaba en Castelló trabajando en la construcción y que la chica mantuvo relaciones con él por iniciativa propia. Preguntado por qué negó los hechos ante la Policía cuando los agentes se presentaron en el hostal, afirmó que por miedo a que su pareja se enterara de que había cometido una infidelidad.

El testimonio del amigo

También declaró en el juicio el amigo de la chica que la estuvo llamando aquella noche. Reconoció que se quedó preocupado porque ella se fue con una persona a la que no conocía y no contestaba. «De repente, recibí un WhatsApp suyo en el que me decía que la habían intentado forzar y me fui en seguida para allí», explicó.

Uno de los policías nacionales que ese día intervinieron tras la llamada de la chica contó que ella les ofreció una descripción del presunto agresor y que, además, lo reconoció al mostrarle la foto del DNI que tenían en el hostal. «Él al principio lo negaba todo, incluso que hubiera salido de fiesta», declaró. El juicio quedó ayer visto para sentencia.

Dos médicos forenses declararon como peritos en el juicio oral e indicaron que, aunque no apreciaron lesiones en la víctima, eso no significa que no hubiese mantenido las relaciones relatadas. «Depende mucho de cada caso concreto», dijeron los doctores. Ahora, los magistrados deberán valorar toda la información recibida en el juicio para dictar la correspondiente sentencia.