12 años de cárcel y 23.000 € por abusos a tres niñas en les Alqueries

Doce años de prisión y un total de 23.000 euros en indemnizaciones. Es la condena impuesta por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castellón al vecino de les Alqueries Antonio Iserte Salvador, de 47 años, por tres delitos continuados de abusos sexuales a menores. El tribunal ha declarado probado que el procesado besó en la boca a tres niñas de las que era vecino, a quienes también realizó tocamientos en numerosas ocasiones, a pesar de que ellas intentaban oponer resistencia.

Según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario, los hechos sucedieron entre 2015 y 2018. Tal y como consideran acreditado los magistrados, el varón se aprovechó de la corta edad de las niñas y de la relación de vecindad que le unía a ellas y sus familias.

El tribunal le impone, además, una medida de alejamiento para que no pueda aproximarse a menos de 500 metros de las afectadas, ni comunicarse con ellas por ningún medio. Asimismo, el hombre estará inhabilitado para desempeñar cualquier tipo de trabajo con menores de edad.

La Fiscalía pedía inicialmente 17 años de prisión para el acusado, quien negó desde el banquillo todos los cargos que pesaban contra él durante la celebración del juicio oral en la Audiencia.

Las declaraciones de las víctimas, que comparecieron por videoconferencia, fueron contundentes: «Lo recuerdo desde que nací porque siempre ha sido mi vecino. Me empujaba contra el sofá, me manoseaba, me daba besos con lengua y se frotaba conmigo», explicó la primera afectada.

Esa misma menor aseguró haber sufrido tocamientos desde los 10 a los 13 años por parte del procesado. «Me inmovilizaba por las muñecas y yo le decía que me quería ir, pero no podía con él. No sabía lo que estaba pasando, pero sabía que aquello no me hacía sentir bien», dijo la todavía menor, quien se derrumbó durante el interrogatorio del abogado defensor y rompió a llorar mientras decía: «¿tengo que aguantar esto después de lo que he pasado?».

Relatos de las menores

Otra de las denunciantes relató los presuntos abusos a los que el acusado la sometió en una piscina. «Fuimos a la casa que él tiene en las afueras a pasar el día. Mis padres estaban dentro de la casa y yo me quedé con él en el agua. Intentó besarme y me sentó entre sus piernas. Desde entonces siempre he intentado evitarlo», dijo.

La tercera niña lo describió como un hombre «muy pegajoso». «Un día me enseñó su moto y le pedí que me diera una vuelta. Pensaba que sería por nuestra misma calle, pero me llevó en dirección a Nules y empezó a tocarme mientras conducía. Me manoseaba las nalgas y yo quería irme de allí, pero no me podía bajar», explicó la joven a los magistrados.

Por su parte, el procesado lo negó todo. «Ella era la que siempre nos buscaba a mi mujer y a mí --dijo respecto a la primera afectada--. Nunca le he hecho nada malo», se defendió el acusado, que puede recurrir ante el TSJCV.