El patinete eléctrico se ha convertido en el medio de locomoción de moda. Y también en el objeto de deseo de los amantes de lo ajeno. Como muestra, un botón. El Cuerpo Nacional de Policía acaba de detener en Castelló a un ladrón especializado en la sustracción de este tipo de vehículos.

El individuo se aprovechaba de la facilidad para trasportarlos y la rapidez con la que después los colocan, en el mercado negro, dada la alta demanda existente.

El modus operandi

Así, el caco centraba su ámbito de actuación, según los investigadores, en los centros comerciales, donde las víctimas dejaban sus dispositivos personales de movilidad. En muchas ocasiones, llegaba a utilizar una furgoneta de reparto que estacionaba junto a ellos para introducirlos en la parte de carga del mencionado vehículo. De este modo, podía abandonar el lugar de los hechos rápidamente y sin ser detectado.

Seis denuncias

Gracias a la labor de los investigadores del Cuerpo Nacional de Policía, se han logrado esclarecer un total de seis denuncias en la ciudad, con otras tantas víctimas.

Además, los agentes realizan distintas pesquisas para tratar de averiguar si esta persona ha podido cometer otros delitos de hurto en interior de vehículo e incluso dentro de una vivienda.

De hecho, según informaron fuentes policiales, el individuo cuenta con antecedentes policiales y ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.

Consejos

En la actualidad, debido a la fiebre por estos artilugios, existe una amplia oferta con precios que oscilan desde los 100 euros hasta incluso 3.000 e incluso un mercado de segunda mano muy activo, pudiéndose adquirir también por internet.

Para poder identificar e incluso seguir la pista al dispositivo, la Policía Nacional da un consejo, el de tomar nota del número de serie cuando procedan a su compra. De esta manera en el caso de que tuvieran la desgracia de que les fuese sustraído podrían aportarlo en el momento de formular la correspondiente denuncia y facilitaría enormemente las labores de investigación y de recuperación, en su caso.

Dónde aparcarlo

Asimismo, el RACC (Real Automóvil Club de Cataluña) aconseja, para evitar sufrir robos, llevarlo consigo siempre que se pueda y, en caso de que no sea posible, dejarlo en algún sitio donde sea posible echarle un vistazo de vez en cuando. Además, en caso de que se realice un recorrido similar a diario, ir variando los puntos de estacionamiento para evitar que le tengan echado el ojo los amigos de lo ajeno, así como dejarlo en zonas vigiladas, a ser posible.

Seguridad

Si no hay más remedio que dejarlo en la vía pública, el RACC aconseja usar una cadena, un candado de seguridad, sistema de bloqueo de ruedas, etc. También insta a no dejar puesto ningún accesorio. Es decir, llevarse consigo la batería, el casco, las luces, etc.

Identificar

Utilizar un elemento que permita personalizarlo e identificarlo también es una recomendación. Además, en el mercado existen dispositivos como candados con alarma que en caso de ser manipulados por otra persona activan una alarma para alertar del robo. Otro elemento es un cable antirrobo de bloqueo de freno. Este tipo de cierres tienen una alta resistencia y dificultan el corte con sierra o tenazas en caso de intento de robo.