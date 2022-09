El niño de ocho años ingresado en la UCI Pediátrica del Hospital General de Castellón con pronóstico reservado se encuentra estable este jueves después de sufrir un semiahogamiento en el balneario de Marina d’Or en Orpesa después de que una mano se le quedara atrapada en una rejilla de la piscina. La madre del menor, Amalia, se ha puesto en contacto con este periódico para matizar algunas de las informaciones que están circulando después de un grave accidente que bajo su punto de vista “se podría haber evitado. Quiero que quede constancia de que no había rejilla pese a que cuesta muy poco ponerla y espero que no vuelva a pasarle nunca más a otro niño”.

Amalia llegó junto a su marido y sus dos hijos mellizos este lunes a Marina d’Or desde Caudete (Castilla-La Mancha) para pasar tres días de vacaciones, pero ayer miércoles, antes de regresar al citado municipio de Albacete, no pudieron tener peor despedida. “Al niño le sacaron entre su padre y el socorrista cuando pudo apagar el motor que le atrapaba la mano. La primera reanimación cardiopulmonar (RCP) a mi hijo se la hice yo con mis básicos conocimientos sanitarios y después ya vino más gente, pero ya ni me acuerdo de lo que pasó después”.

Asegura la madre del menor que sigue ingresado en el hospital que su hijo “sabe nadar perfectamente; de hecho ahora iba a empezar a competir”, por lo que no podían esperar este suceso: “Estaba buceando y el motor le absorbió la mano. Estuvo mucho tiempo hasta que se pudo parar el motor; para mí pasó como una eternidad”.

“Va mejorando poco a poco”

Según Amalia la salud del menor “está mejorando poco a poco”, aunque no se atreve a decir que su vida ya no corra peligro: “Parece que no hay daño cerebral, lo cual es importante, pero falta saber cómo tiene los pulmones. Nos van dando la información con cuentagotas, pero parece que va bien”.

La madre, muy afectada todavía por este episodio, se despide con un mensaje para los padres que puedan leer esta información: “Les pido que cuiden mucho a sus hijos y tengan mucho cuidado en el agua porque no se pueden imaginar por lo que estamos pasando”.