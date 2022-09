Era un partido amistoso de pretemporada en categoría juvenil que enfrentaba al At. Burriana Salesianos contra el Saguntino. Ambos equipos se están poniendo a tono para el inminente inicio de la competición en Segunda Regional, pero nada podía hacer presagiar el lamentable desenlace del choque que comenzó a las 12.00 horas de este sábado. Cuando apenas se llevaban cinco minutos de juego disputados el colegiado se vio obligado a detener el encuentro. El motivo no fue otro que una brutal agresión que acabó con un futbolista de solo 17 años del At. Burriana Salesianos en la UCI del Hospital La Plana.

El presidente del Salesianos, Jorge Gimeno, estaba en ese momento en el campo del Llombai y recuerda aún con los pelos de punta el lamentable episodio: “En 20 años que llevo en el fútbol nunca había pasado nada igual. Los jugadores no se conocían, hubo una disputa por el balón y el jugador del Saguntino le propinó dos puñetazos en la cabeza al nuestro, que acabó inconsciente en el suelo”. Los hechos prosiguieron de la siguiente forma: “Intentamos reanimar como pudimos a nuestro futbolista hasta que llegó la ambulancia. Fueron 10 minutos eternos. Una pesadilla”. Agresión a un árbitro de fútbol de Castellón por un aficionado de un equipo que ganó 6-1 Una vez llegaron los sanitarios, el jugador residente en Vila-real y que responde a las iniciales D. F. C. B. fue trasladado al hospital, donde ingresó en la Unidad de Cuidados Intensivos. Este domingo el menor de edad continuaba ingresado en la UCI, aunque el propio Gimeno adelanta que está previsto que sea trasladado a planta ante una favorable evolución: “Está reaccionando bien, ha recuperado el habla y hasta preguntó por el resultado del partido”. El joven lleva cinco años en el club y “no es nada problemático. No entendemos lo que pudo pasar porque los dos jugadores creo que no se conocían de antes”, concluye el presidente. La versión del Saguntino Desde el conjunto valenciano, Manuel, director de la escuela, incide en que “lo más importante es que se recupere el jugador del Burriana”, al tiempo que afirma que el contacto entre clubs “es continuo desde el suceso”, que valora de la siguiente forma: “Hubo un forcejeo y nuestro jugador recibe un arañazo en el cuello y en el brazo que aún lleva rojo con sangre. Su respuesta fue propinar un puñetazo en el mentón, fruto del cual cae al suelo y se golpea en la cabeza”. Martín Presa, presidente del Rayo, denuncia una agresión de un agente de Raúl de Tomás No oculta el directo del fútbol base del Saguntino que tomarán “medidas disciplinarias” contra el autor de la agresión: “Estamos esperando para ver qué pasa. El que empieza todo es el jugador del Salesianos, pero el nuestro perdió la cabeza, no se puede contestar así”, concluye. Recuerda que si quieres ponerte en contacto con ‘Mediterráneo’ para enviar una información, fotografía o vídeo relevante de la provincia de Castellón puedes hacerlo escribiendo un mensaje privado al perfil oficial del periódico en Facebook, Instagram y Twitter; pudiendo escribir también al correo electrónico rfabian@epmediterraneo.com, o si es más cómodo vía whatsapp, en el número de teléfono 680558577.