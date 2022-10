No solo fue pillado conduciendo a 219 kilómetros por hora al volante de un Porsche Panamera por la V-30, sino que, además, tuvo el cuajo de huir de la patrulla de la Guardia Civil de Tráfico que lo paró para identificarlo, a sabiendas de que con el vehículo oficial no iban a darle alcance. O no en ese momento. Tres meses después, ya plenamente identificado, la Agrupación de Tráfico de València lo ha citado como investigado y ahora deberá responder ante un juzgado por dos delitos contra la seguridad vial.

Ocurrió el pasado 24 de junio, a las 11.33 horas. Pasó junto a un vehículo camuflado de la Guardia Civil, dotado de radar, a 219 kilómetros por hora en un tramo limitado a 80 km/h. Los agentes fueron tras él y, en un primer momento, el joven detuvo su Porsche Panamera ante las indicaciones de los guardias civiles. De hecho, incluso llegaron a posicionarse a su lado y uno de los agentes le pidió la documentación. En plena identificación, cuando el agente realizaba comprobaciones, el conductor cambió de parecer. Metió primera y salió huyendo a toda velocidad, zigzagueando entre el resto de los vehículos con constantes y temerarios cambios de carril. Casi el triple de la velocidad permitida Los agentes trataron de seguirle, pero, obviamente, el vehículo oficial no pudo darle alcance. Así, abrieron diligencias contra el sospechoso, a quien finalmente han logrado localizar después de varias semanas de gestiones. El pasado 28 de octubre, según ha informado hoy la Guardia Civil, pasó a ser oficialmente investigado por dos delitos contra la seguridad vial, uno por conducir casi al triple de la velocidad permitida, y otro «por hacerlo con temeridad manifiesta, poniendo en concreto peligro la vida e la integridad física de las personas». La Guardia Civil, en el comunicado hecho público este lunes para informar de este caso, recuerda que "el Código Penal establece que sobrepasar en 80 km/h. la velocidad máxima permitida en vías interurbanas es constitutivo de delito contra la seguridad vial, así como hacerlo con temeridad manifiesta".