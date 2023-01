El conductor de 31 años que el día 31 por la mañana colisionó contra el muro del Hospital Provincial tras darse a la fuga y protagonizar una peligrosa persecución policial se encuentra en libertad tras su detención. El susodicho, que además dio positivo en alcoholemia --con una tasa de 0,54 mg/l--, drogas --cocaína y cannabis-- y tenía el carnet de conducir caducado, no ha llegado a pasar a disposición judicial, tal y como han confirmado desde el Tribunal Superior de Justicia a este diario.

El juzgado recibió únicamente el atestado policial y lo remitió a reparto, pues el arrestado fue puesto en libertad en la comisaría de la Policía Nacional. La detención se realizó por parte de la Policía Local de Castelló, que fue quien dio el alto al fugitivo y quien lleva a cabo la investigación por tratarse de un delito contra la seguridad vial en casco urbano, pero posteriormente puso al detenido a disposición del Cuerpo Nacional de Policía.

Las imprudencias al volante se han convertido en protagonistas estas fiestas en Castellón. Cuando se cumple un mes del homicidio múltiple en el que perdieron la vida tres peatones en la avenida Alcora en el peor atropello de la historia de la capital, las trágicas consecuencias de la acción de un conductor que dio positivo en alcoholemia no parecen haber aumentado la responsabilidad al volante.

La del conductor que se empotró contra el Hospital Provincial no es ni mucho menos el único que ha tenido una conducta delictiva al volante estos días. En Onda, según ha podido saber este diario de fuentes solventes, otro joven, de 19 años y origen rumano, ha sido investigado por la Policía Local tras circular sin haber obtenido nunca el permiso de conducir y haber causado, además, daños a un vehículo estacionado en la calle.

Fue durante la tarde de Nochevieja cuando un testigo informó a los agentes de que un conductor circulaba de forma errática y que había golpeado a otro turismo que estaba aparcado en la calle Virgen de los Ángeles. Los efectivos policiales se movilizaron y acabaron encontrando un coche que coincidía con la información facilitada, procediendo a dar el alto al conductor y a identificarlo. El sujeto no sabía expresarse en lengua castellana, por lo que precisó de la ayuda de familiares para interpelar a los policías. Reconoció que no tenía carnet de conducir y se encuentra investigado por un presunto delito contra la seguridad vial por carecer de permiso y no haberlo obtenido nunca.