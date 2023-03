Con miles de hectáreas calcinadas y las llamas todavía sin control, y con municipios como Fuente la Reina, Puebla de Arenoso, Montanejos, Montán y Arañuel evacuados, el alcalde de una de estas localidades que ha visto como se ha quedado su pueblo fantasma, Sergio Fornas desde Montán, ha señalado en el programa La Panderola de Medi TV, que ha realizado un especial del incendio esta misma tarde, cuáles cree que son las causas de la tragedia: “Hace años ya hubo un incendio bastante gordo y siempre estamos igual porque está todo muy seco y abandonado. A la hora de limpiar los montes no tenemos ninguna ayuda y es algo que debemos cambiar entre todos. No nos dejan hacer lo que nos gustaría, queremos proteger los montes pero nos encontramos con muchos problemas de burocracia”.

Considera el alcalde de Montán, que elogió el despliegue a la hora de evacuar el pueblo –“no era fácil porque había mucha gente mayor y tenemos por ejemplo a 70 personas en la residencia”-; que los ayuntamientos deberían contar con más facilidades “para hacer un cortafuegos o cortar un pinar. No te dejan porque creen que lo protegen, pero es un calvario y luego pasa lo que pasa”. Sergio Fornas lanzó un mensaje para concluir en el citado programa de Medi TV presentado por Loles García: “El fuego no va tan rápido como ayer y esta noche sube la humedad, lo que puede venir bien”.

Situación en Montanejos

Por su parte, Miguel Sandalinas, alcalde de Montanejos coincidía en estar "muy preocupado por la situación. Desde ayer por la tarde el municipio se desalojó con buen criterio y ahora no queda otra que esperar que esto acabe pronto". No oculta el primer edil de la población del Alto Mijares que "es traumático tener que salir de tu casa" y encima por el motivo por el que lo han tenido que hacer: "El pueblo vive de su naturaleza y de su paisaje. Ahora muchas familias están pendientes de eso porque la intranquilidad es total al no saber si podrán seguir haciendo lo que han hecho hasta ahora".

Sandalinas admite que están viviendo "momentos de nerviosismo y tensión". Han puesto a disposición de sus vecinos el cámping de Navajas, mientras que buena parte de los vecinos de Montán se encuentran hospedados en el Seminario de Segorbe. "No queda nadie en Montanejos, aunque la presencia de patrullas hace que sea posible que roben en las casas porque además todas las carreteras cortadas".

El primer edil de Montanejos coincide con Sergio Fornas en señalar que el fuego "está avanzando lentamente. Ahora en el puesto de mando están más animados que por la mañana porque la humedad va a ayudar y si no cambian las condiciones el domingo el tema puede estar bastante claro".