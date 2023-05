Investigan si un conflicto vecinal está detrás de un fuego provocado en una finca de Castelló

Importante despliegue el que ayer por la mañana pudo observarse en la calle Rafalafena de Castelló, a donde se desplazaron dos camiones de bomberos tras recibir un aviso por incendio en un bloque de viviendas. Hasta la zona acudieron también una ambulancia de Soporte Vital Básico y agentes de la Policía Local de Castelló para atender a los residentes en el número 36 y regular la circulación en la zona.

A la llegada de los efectivos, pudieron comprobar que las llamas se habían registrado en el rellano del tercer piso, justo frente a una de las puertas. Todo parece indicar que el fuego podría haber sido provocado al localizarse el foco en el felpudo de un domicilio, y en estos momentos se investiga si pudo haberse colocado algún material inflamable o líquido acelerante a la entrada de la vivienda.

¿Un conflicto vecinal?

Según ha podido saber este diario, no se descarta que un conflicto vecinal esté detrás de este suceso, puesto que en el edificio se habrían registrado algunas desavenencias por temas relacionados con la convivencia en el bloque.

En el momento en que comenzó el incendio no había nadie en la casa en cuestión, según confirmaron fuentes fidedignas a este periódico. Al resto de los residentes del edificio se les conminó a que no salieran de sus domicilios para evitar la inhalación del humo que se había acumulado en el hueco de la escalera. Al sofocarse las llamas en cuestión de minutos, no fue necesario el desalojo de los vecinos del número 36 y los bomberos se centraron en la ventilación de la finca.

Una mujer trasladada al hospital

Sin embargo, los servicios sanitarios sí atendieron a una mujer, que fue trasladada al Hospital General de Castelló. Desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) no pudieron precisar la edad de la víctima, pero incidieron en que se trató de un traslado preventivo por una inhalación de humo de carácter leve.

Los bomberos deberán ahora realizar el correspondiente informe y la policía, por su parte, iniciar una investigación para determinar si el fuego estuvo provocado. En lo que va de año se han registrado unos 35 incendios en domicilios de la provincia.