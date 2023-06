Una mujer acusó ayer a su expareja de agresión sexual y malos tratos en un juicio en la Audiencia Provincial. El procesado, que se encuentra en prisión provisional desde su detención el pasado año, negó haber forzado a la denunciante y la acusó de tener problemas de alcoholismo y de decir todo aquello «por rabia».

A pesar de que negó los hechos, el procesado insisTIó en varias ocasiones en que era consumidor de cocaína y que el día de los hechos estaba muy bebido. La misma embriaguez se la atribuyó a ella.

También dijo al tribunal que la denunciante se había presentado en el centro penitenciario donde él está ingresado ahora, pese a la orden de alejamiento. Y es que, como recordó la fiscal, el hombre ya tenía una condena por violencia de género respecto de la víctima y una prohibición de aproximación antes de la supuesta agresión sexual que se juzga ahora.

La mujer, que declaró tras un parabán y se puso a llorar durante su intervención, mostró una memoria difusa. Este hecho llamó la atención del tribunal, que se preguntó cómo era posible no recordar cosas que habían sucedido hace menos de un año.

El testimonio de ella

«Él es muy celoso. Me controlaba el móvil y con quién iba. Yo le tengo miedo todavía y psicológicamente estoy muy mal», dijo la afectada, quien sin embargo no ofreció casi información sobre la presunta violación sufrida.

«No me acuerdo de la agresión sexual», comenzó a narrar la testigo, para luego recordar vagamente que sí hubo sexo anal no consentido. A preguntas de la fiscal y la acusación particular, la mujer no pudo precisar si ese mismo día había mantenido otro tipo de sexo voluntario con el acusado.

La víctima reconoció sus problemas con el alcohol y dijo que había temido por su vida debido a los comportamientos violentos de su expareja. En este sentido, contó que, en una ocasión, el procesado entró en su vivienda con un cuchillo y amenazó con matarla.

La hija menor de edad también declara

La hija de la víctima fue también llamada a declarar en calidad de testigo. Ratificó que su progenitora tenía «miedo» al procesado y que un día «apareció con la ropa interior rota». La menor de edad recordó que un día la vio sangrar por la nariz tras una discusión y lo tachó de «muy agresivo» y «celoso». «El día que lo detuvieron en una plaza yo estaba presente. Intentaba llevarse a mi madre y la cogía por el brazo», apuntó.

También depuso ayer ante la Sección Segunda una mujer que el día del arresto se encontraba en esa misma plaza. «Nos acercamos y les dijimos que no discutieran así delante de los niños que había. Él la cogió y se la llevaba a la fuerza, por eso yo llamé a la policía», sostuvo la testigo, a preguntas del Ministerio Fiscal.