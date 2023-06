La Audiencia Provincial de Castellón ha condenado a cinco años y tres meses de prisión por dos delitos de robo con fuerza, uno de ellos en grado de tentativa, y un delito de hurto a un hombre de 23 años de edad que sustrajo dinero y joyas en dos viviendas de Alcalà de Xivert y otra de Alcossebre entre los años 2021 y 2022.

La sala aprecia para cada uno de los tres delitos la agravante de reincidencia dado que cuenta con diferentes antecedentes por hechos muy similares. De igual modo, también contempla la atenuante de reparación del daño ya que, semanas antes del inicio del juicio oral, el condenado ingresó los más de 4.700 euros que solicitaba el Ministerio Fiscal en concepto de responsabilidad civil por las joyas y artículos robados.

Según detalla la sentencia, el primero de los robos se produjo el 16 de abril de 2021 en Alcalà de Xivert cuando el penado trepó por una vivienda anexa a la casa en la que entró, a la que accedió a través de la terraza.

Una vez en el interior, el hombre se llevó 900 euros en efectivo y relojes, pulseras, collares, una sortija y una cadena de oro. Vendió las joyas ese mismo día en un establecimiento de Manises. La perjudicada ya fue indemnizada por la compañía aseguradora, que es quien reclamó en el juicio.

Robo en casa de su novia

El segundo de los asaltos ocurrió en diciembre del mismo año en Alcossebre, cuando el procesado usó unas llaves que le había dejado su novia, que tenía solo 16 años cuando sucedieron los hechos, para que pernoctase en casa de los padres de ella si alguna vez lo necesitaba. Con esas llaves, accedió al inmueble sin consentimiento y se apropió de objetos de oro que vendió en una tienda especializada de Castelló, así como de un teléfono móvil. Estos artículos fueron tasados en 1.730 euros.

Por último, la sentencia recoge que el 28 de abril del 2022, el condenado entró en una vivienda deshabitada de Alcalà a la que accedió tras trepar por la fachada y romper una persiana. En este asalto fue sorprendido por los vecinos, por lo que no pudo llevarse ningún efecto.

La sentencia no es firme y se puede recurrir en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Juicio

La condena se asemeja considerablemente con la petición formulada por la Fiscalía que pidió durante el juicio seis años de prisión para el procesado, que se encuentra en prisión provisional, por un delito continuado de robo con fuerza en las cosas en casa habitada. Durante la vista el ahora condenado negó ser el autor de los robos y sostuvo que solo aceptó ser quien revendiera las joyas en varios establecimientos de compraventa de oro, a cambio de dinero.

En el juicio también declararon los padres de la que fuera su novia, a cuyo domicilio entró a robar. Estos lamentaron haber perdido reliquias familiares que no han recuperado. «Son joyas que me regalaron mis padres hace 40 años. No es un tema económico, es sentimental», afirmaron.

Una apreciación que también manifestó la otra víctima a la que el condenado le sustrajo joyas valoradas en casi 3.000 euros.