La situación ideal, la más deseable, la que significaría que el sistema penitenciario funciona en su propósito principal, curar a los criminales para que dejen de serlo, pasaría por la completa reinserción de JFV. Entró en la cárcel hace 25 años tras reconocer su condición de asesino en serie. Admitió haber ejecutado a cinco mujeres, todavía no ha explicado por qué (inquieta que ni el mismo lo sepa), simplemente decidió violentarlas hasta arrebatarles la vida.

La Justicia establece que las condenas tienen el propósito de reparar lo que sea que está roto en la mente de estos criminales para que puedan volver a vivir en sociedad sin reincidir en el comportamiento disruptivo que los llevó a prisión. Hasta ahí la teoría.

Expertos como la decana del Colegio de Criminólogos de Madrid, Carmen Balfagón, creen que no existen garantías plenas de que ese sistema funcione, en ningún caso. Esta reconocida especialista en el estudio de la mente criminal plantea en declaraciones a Mediterráneo una pregunta interesante: ¿Qué tratamiento ha recibido durante este tiempo?

Considera que la Adminsitración pública con su puesta en libertad debería informar a la ciudadanía sobre ese detalle básico, «se le han realizado estas acciones y estos son los resultados, daría tranquilidad a la gente saber qué se ha hecho en prisión para que este señor no vuelva a matar».

Balfagón, como ha relatado en diversas ocasiones, tuvo la oportunidad de entrevistarse con JFV durante dos días, un tiempo escaso para un objetivo tan amplio: saber tanto como fuera posible sobre un hombre capaz de asesinar como él lo hizo. La criminóloga defiende la tesis científica de que solo al saber, al investigar, se puede actuar de manera eficiente en la reinserción. Y esa, desde su perspectiva, es una asignatura todavía pendiente en este país.

«Él decía, con cierto criterio, y yo lo entendía porque creo que era muy sincero, que le habría gustado saber por qué mató». Tiene dudas, «no sé si lo dijo de verdad», pero en lo que coincide con él es en que «debería haberse estudiado cuál fue su motivación».

¿Podría volver a matar?

¿Podría volver a matar? Balfagón tiene dudas relativas. «Sale de prisión con 60 años, la pulsión que tenía a los 35 no la tiene ahora», sin embargo, no lo puede afirmar con rotundidad porque entiende que «el tratamiento en prisión debería ser obligatorio, era lo que él demandaba», pero el sistema, actualmente, no tiene los medios necesarios para hacerlo.

La criminóloga no niega que se le haya atendido. «Seguro que tendremos un informe psicológico», pero incide en un dato que considera esclarecedor. «En Herrera de la Mancha tienen dos psicólogos para 700 reclusos, entre los que hay casos muy complicados, ¿qué intervención van a hacer?».

«Estas personas deben tener una garantía de estar sometidos a un control social durante unos años». Carmen Balfagón - Decana del Colegio de Criminólogos de Madrid

«Es muy difícil integrarse donde te reconocen, aunque se porte como un caballero, si vives al lado, lo llevas mal», remarca Balfagón ahora que ya es un hombre libre, razón por la cual considera que «es tan importante lo que defendemos los profesionales de la criminología. Estas personas deben tener una garantía de estar sometidos a un control social durante unos años». Y no va a ser así. Incide en que JFV será libre en el amplio sentido de la palabra. La única limitación es que no puede acercarse a Castelló, Benicàssim, Vila-real y Onda durante cinco años.

Carmen Balfagón apuesta. «Arriesgándome, como haría un curandero, digo que ha bajado la pulsión que lo llevó a matar y que no lo va a volver a hacer». No tiene certezas, imposible tenerlas.

El análisis

«LE HEMOS DADO DE COMER, HA ESTUDIADO, HAY UN GASTO» Para Carmen Balfagón falta transparencia en el sistema penitenciario español en el sentido de informar públicamente sobre qué se hace para lograr la reinserción de los presos, en especial los más peligrosos. «Durante 25 años hemos tenido a un señor al que le hemos dado de comer, ha estudiado, ha habido un gasto, dinero público, y ahora no sabemos si efectivamente está reinsertado». La criminóloga estima que el coste por recluso es de 70 euros por día. En un cálculo rápido, JFV en prisión le habría costado al Estado algo más de 638.000 euros.



«CREO QUE HA MATADO CINCO VECES A UNA NOVIA» Él mismo ha reconocido no saber por qué lo hizo. Le hubiera gustado que lo estudiaran para descubrirlo. Y, pese a la ausencia de certezas, la decana del Colegio de Crimonólogos de Madrid, en declaraciones a Mediterráneo plantea una hipótesis que ha sugerido en diversas ocasiones. «Él se sintió muy maltratado por la novia que tenía y cada vez que mataba, la asesinaba a ella». Llega a esa conclusión por la entrevista que tuvo con él «y poco más», y ahí estriba, incide, el principal error del sistema, no haber profundizado en la mente criminal. «El cáncer no se cura sin investigar».