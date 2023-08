La agresividad de la contratación por vía telefónica parece no tener fin, pese a que desde junio están prohibidas las llamadas comerciales molestas --aunque las empresas de telemarketing burlan el veto al spam telefónico por las excepciones y las lagunas de la nueva norma--. Vecinos de Castellón han sido víctimas en los últimos días de lo que ellos tildan de «estafas en toda regla» al recibir llamadas de comercializadoras del gas y de la luz que les han colado productos no deseados, sin informar de ello.

«Me llamaron para ofrecerme un descuento en el suministro de gas que tenía contratado con Naturgy desde hace años. En ningún momento fui consciente de que me estuvieran activando otros productos y, a los pocos días, me despierto con varios emails en los que se decía que me habían cambiado también de compañía eléctrica y me habían facturado hasta tres servicios de mantenimiento del hogar distintos, todo ello con un coste de más de 250 euros», explica una de las afectadas, quien afirma que le hicieron una grabación telefónica, con una dicción ininteligible por parte de la teleoperadora para engañarla.

Esta persona invitió ayer mismo una hora y media de su tiempo para batallar esta cuestión y deshacer lo que, sin su conocimiento, le habían facturado. «Es una auténtica vergüenza que sigan pasando estas cosas», dice.