Detenidos un padre y un menor en una reyerta con navajas en Vila-real

Altercado en la calle Senda Pescadors de Vila-real al filo de la medianoche del lunes al martes. Agentes de la Policía Local acudieron, tras recibir avisos vecinales por una reyerta con armas blancas, y a su llegada tuvieron que pedir refuerzos a la Policía Nacional, que también se personó en la zona. Según han indicado fuentes policiales consultadas, los efectivos procedieron a identificar a los presentes y a hacer los pertinentes cacheos de seguridad, inspeccionando también algunos coches.

Según las mismas fuentes, un hombre de 32 años y su hijo, de 15, fueron detenidos, acusados de atentado y resistencia, respectivamente, quedando el menor en libertad casi de inmediato y el progenitor, en calabozos. Este último, según las mismas fuentes policiales, habría intentado pillarle el brazo a uno de los agentes con la puerta de su vehículo. Se trata de un hombre de nacionalidad española y con antecedentes policiales por receptación.

Los agentes se incautaron durante el altercado, que tuvo lugar alrededor de las 23.30 horas, de una navaja con una hoja de unos 20 centímetros, según han confirmado a este periódico.

La versión de la familia

La versión que, sin embargo, ofrece la familia del adolescente detenido es muy distinta a la del cuerpo policial. Sus allegados insisten en que el menor «no había hecho nada» y acusan a los agentes de «brutalidad policial», asegurando que «se tiraron encima de un niño y lo esposaron en el suelo» durante la celebración de un cumpleaños.

«Él les dijo que no podían cachearlo por ser menor porque está habituado a que lo identifiquen por la calle, aunque no haga nada. Ha tenido que ir al centro de salud porque tiene algunas lesiones y esto no puede quedarse así», explicó la madre del adolescente, muy crítica con los agentes. Ahora la familia estudia si presentar una denuncia contra la Policía Local y la Nacional por lo ocurrido.

La actuación policial fue, de hecho, grabada en vídeo desde algún balcón y compartida en una conocida red social. Algunos testigos recriminaban a los policías la fuerza empleada contra el adolescente, los insultaban y les decían «que fueran a por los que venden droga y no a por un niño».

El vídeo también corrió por WhatsApp entre vecinos de Vila-real y otras localidades.