Un instituto de Manises, en Valencia, ha expulsado de manera disciplinar a dos alumnos después de que uno de ellos disparara en medio de clase un arma. Según han explicado varios testigos a Levante-EMV, del grupo Prensa Ibérica, los hechos sucedieron ayer por la mañana cuando un estudiante de segundo de la ESO sacó de su mochila una pistola de balines que había introducido saltándose la normativa del centro. Mientras enseñaba el arma al resto de sus compañeros, otro de los menores le cogió el arma, que la conselleria de Educación califica de aire comprimido mientras que la Policía Local en su informe la describe como de pistones, y empezó a jugar con ella disparándola accidentalmente mientras apuntaba al techo.

El fuerte sonido del disparo que emitió la pistola alarmó al resto de compañeros, provocando "momentos de mucha tensión porque creíamos que era una pistola de verdad. El disparo se escuchó en otras clases", aseguran personas que presenciaron los hechos, y de las que este diario no va a dar detalles para preservar la intimidad de los alumnos. Al ver la reacción de sus compañeros, el menor que pulsó el gatillo salió corriendo de la clase y se encerró en el cuarto de baño, donde el personal del centro tuvo que atenderle al dar muestras de un ataque de ansiedad. Según ha podido saber este diario, el propio joven se sorprendió de la potencia de la misma y se asustó.

Tras lo sucedido, la dirección del centro llamó a los servicios de emergencia y a la Policía Local para que atendieran al menor. Además, se ha sancionado a los dos implicados con la expulsión temporal y la apertura de un expediente por introducir objetos peligrosos no autorizados al primero y por disparar el arma al segundo. La conselleria de Educación, que dirige José Antonio Rovira, ha mostrado su respaldo al centro y a la respuesta que este ha dado a lo ocurrido.

Miedo en las aulas

Desde el centro transmiten un mensaje de prudencia y aseguran que fue un 'hecho desafortunado que no tuvo más trascendencia' ya que las clases pudieron retomarse a los pocos minutos. Sin embargo, varios alumnos explican que se vivieron momentos de angustia ya que "creíamos que era una pistola de verdad". Y es que, pese a que este incidente se ha quedado en un susto -desde el propio centro califican como una 'niñatada'-, lo cierto es que el temor en las aulas de todos los colegios ha crecido en los últimos meses debido a sucesos como el que pasó hace unas semanas en Jerez, donde un alumno de 14 años apuñaló a tres profesores y dos compañeros de su instituto.

En este caso, no ha habido que lamentar ningún tipo de incidente con heridos ya que todo ha quedado en una falsa alarma. Sin embargo, algunos padres y madres mostraban preocupación al conocer por boca de sus hijos lo que había sucedido mientras estudiaban. Por su parte, la dirección insiste en que "no hay que hacer más grande el problema" y defienden que se han tomado todas las medidas oportunas para resolver este incidente y garantizar que este tipo de hechos no vuelvan a repetirse. Por su parte, el departamento dirigido por José Antonio Rovira respalda la actuación del centro.