Condena de 21 años por 6 robos en Castellón

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial ha condenado a 21 años de prisión a dos personas por 6 robos en distintos municipios de la provincia de Castellón, aunque inicialmente la fiscalía solicitaba 33 años, pero la cantidad se ha visto reducida tras el acuerdo alcanzado entre las partes. La sentencia ha sido dictada in voce este lunes.

En concreto, las penas impuestas ascienden a 3 años, 6 meses y un día de prisión por los seis delitos cometidos entre los días 21 y 29 de diciembre del 2021, así como al pago de indemnizaciones que oscilan entre los 195 euros y los 2.192,32 euros.

El primer hecho se cometió el día 21 de diciembre del 2021, ese día, sobre las 16.15 horas, los acusados acudieron a bordo de un vehículo al supermercado Chárter de Cabanes encapuchados para impedir o dificultar su identificación. Uno de ellos portaba una pistola y el otro un cuchillo de grandes dimensiones. Uno de ellos se dirigid a la cajera mostrándole la pistola y diciéndole: "Abre la caja", mientras el otro acusado esgrimiendo el cuchillo les decía: "Tranquilos, que no os va a pasar nada, que nadie toque los móviles". Se apoderaron de 690 euros en efectivo de la caja registradora. Por estos hechos deberán indemnizar con 950 euros a la cooperativa.

El segundo de los hechos se produjo el día 23 de diciembre del mismo año, obre las 13.50 horas, acudieron en el vehículo a la farmacia de Vall d'Alba. Igual que en el anterior iban encapuchados y armados. Uno de ellos apuntó con la pistola en el costado izquierdo a la empleada diciéndole: "Dame todo lo que tengas" y cogiendo la recaudación de las dos cajas. Mientras, el otro mostró el cuchillo a una mujer que se encontraba con su hija de 4 años en la farmacia diciéndole "Quédate quieta que no te pasará nada", haciendo que las mismas se sentaran en el suelo. A continuación huyeron con 632,49 euros en efectivo. La menor fue diagnosticada de estrés postraumático. Por estos hechos, deberán indemnizar a la madre con 2.000 euros por los perjuicios morales ocasionados a su hija.

Asimismo, el día 26 de dicho mes, sobre las 20.00 horas, los acusados abordaron por detrás a una persona en Vila-real que estaba cargando mantas en un coche. Le pusieron una navaja en el cuello obligándola a subir al vehículo diciéndole: "No te asustes, no somos gentuza. Solo queremos que nos lleves a Burriana" y yéndose con ella. Se introdujeron en un camino salida junto a las vías del tren. Durante el trayecto le dijeron que les diera el dinero y las tarjetas de crédito. Registraron su bolso y sus pertenencias, pero ella respondió que no llevaba tarjetas porque usaba el móvil para sacar dinero. Por ello, la obligaron a que los acompañara a un cajero automático de les Alqueries haciéndole sacar 140 euros y dejándola en el lugar huyendo con el coche. También se apoderaron del bolso, cartera, documentación, SIP y juegos de llaves que portaba. A esta deberán indemnizarla con 195 euros por los efectos apoderados y 2.000 euros por los daños morales y 2.192,32 por los desperfectos que sufrió el vehículo, que fue hallado el 30 de diciembre abandonado en Vila-real.

El 28, sobre las 18.00 horas, entraron armados y encapuchados en una farmacia de Montán diciendo a la empleada y apuntándola con la pistola: «Esto es un atraco». Vaciaron la registradora, llevándose 306,16 €.

Asimismo, el día 29 sobre las 13.00 horas abordaron encapuchados a una mujer en la Ciudad del Transporte de Castellón cuando esta se disponía a subir a un vehículo. Uno de ellos le sujetó la puerta al tiempo que le mostraba la pistola que le puso sobre el costado izquierdo diciéndole: "Baja del coche y dame las llaves". Se subieron en el coche marchándose a gran velocidad. El mismo fue hallado el 30 de diciembre sin desperfectos.

Sobre las 14.30 horas, a bordo del vehículo anterior se dirigieron al supermercado de Cabanes encapuchados y armados. Dirigiéndose a la cajera le dijeron que abriera la registradora y se apoderaron del cajetín, valorado en 60 euros, y de 200 euros en monedas y billetes.

Ambos estaban en prisión por estos hechos en virtud de sendos autos dictados en enero del 2021.