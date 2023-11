El acusado de blanquear capitales: "Ni idea de dónde venía el dinero"

Un varón, que responde a las iniciales E.M. se sentó ayer en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Castellón como presunto autor de un delito de blanqueo de capitales por el que la Fiscalía solicita una condena de 2 años de prisión y la defensa la libre absolución. Los hechos ocurrieron el 25 de agosto del 2021 cuando el procesado recibió una transferencia en su cuenta de 5.025 euros realizada por unos desconocidos.

En la vista testificaron dos agentes de la Guardia Civil. Según sus declaraciones, el acusado admitió ante la Benemérita haber recibido una llamada telefónica de una persona desconocida que le reclamaba que ingresara el dinero que había recibido en otra cuenta que se le facilitaría. De ese montante, el varón extrajo la cantidad de 1.200 euros, pero no pudo sacar más porque le fue bloqueada. A los agentes les aseguró que extrajo el dinero para gastarlo en alimentos, según testimonió uno de los efectivos. Por su parte, el procesado aseguró que no sabía de la procedencia del dinero: «Ni idea».

Denuncia desde Benicàssim

El dinero le había sido previamente transferido desde otra cuenta bancaria, cuyo cotitular denunció los hechos ante la Guardia Civil de Benicàssim. En el juicio, el cotitular de la cuenta --hijo del denunciante-- señaló que ni él ni su padre habían autorizado dicha operación. Añadió que se consiguió bloquear la cuenta de la persona destinataria del dinero pero que previamente había sacado de ella unos 1.000 €. Posteriormente, el banco le restituyó unos cuatro mil y pico euros, pero restaban 945€, cantidad que reclama.

La fiscalía ha aludido al concepto de mula bancaria para justificar su petición de condena por blanqueo de capitales señalando que el acusado admitió que ese montante no le pertenecía a él y que le había parecido rarísimo, extrañísimo. Según el fiscal, podía haber sospechado fácilmente que el dinero procedía de una actividad ilícita y sin embargo no adoptó las cautelas necesarias. Aseveró el ministerio público que si no sacó más dinero fue porque le habían bloqueado la cuenta.

La defensa

Por contra, la defensa adujo que no hay prueba de que el acusado quisiera sacar el dinero y trasladarlo a otra cuenta y se desconoce a cuál debía hacerlo.

Señala que la persona encuentra un dinero en su cuenta que le produce extrañeza, porque no es habitual que alguien se encuentre con 5.000 euros, pero que lo único que hace es retirar una cantidad, y como mucho eso sería una estafa, delito del que no ha sido acusado.

Añadió que el varón declaró espontáneamente a la Guardia Civil y que no dio crédito a las personas que le telefonearon pidiendo trasnferir el dinero a otra cuenta y que los bloqueó porque no quería saber nada de ellos.