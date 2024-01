Las causas por las que pudo morir la escaladora que cayó desde 15 metros en Borriol

La muerte de la escaladora de origen francés y 53 años que el día de Nochevieja se precipitó desde una altura de 15 metros ha sido una auténtica tragedia para sus allegados --su pareja e hijos fueron testigos de la fatal caída--, pero también ha conmocionado a los cientos de aficionados a la escalada en la provincia.

Se da la circunstancia de que la escalada es uno de los deportes en auge tanto en la provincia, como en el resto de España --al igual que la realización de vías ferratas--. Puede practicarse al exterior o también en rocódromos interiores y se trata de una disciplina que no solo requiere la utilización de material de seguridad, sino mucha atención y unas nociones básicas antes de iniciarse.

¿Qué dicen los expertos?

Así lo señalan desde el Club Trepa Castellet, el más experimentado de la provincia. «Hay que hacer un curso mínimo, ir acompañado, utilizar todo el material necesario (casco, pies de gato, cuerdas, arnés, mosquetones, asegurador y cabo de anclaje) y probar todo el material muy bien. Revisar es fundamental y estar concentrado, también. Una mínima distracción, mientras hablas con compañeros por ejemplo, la puedes pagar muy cara», explican desde la agrupación castellonense.

En referencia al caso concreto de la escaladora de origen francés, cuyo accidente conocían, opinan que «si estás encordada, no caes 15 metros...es muy raro y, en este caso, no había nada del material roto». «No sabemos qué pasó a esa altura, pero quizás en la parte de arriba no llevaba el cordaje de seguridad», elucubran los expertos, quienes señalan que es una zona muy habitual de escalada y está «muy bien equipada».

Por su parte, el secretario del Club de Muntanya Castelló, Manel Plans, lamenta lo ocurrido y aunque señala que, con todas las precauciones, la escalada es segura, incide en que «caer desde 15 metros y no tener consecuencias graves en casi imposible».

Sufrió fractura de cráneo y de cadera

Según ha podido saber Mediterráneo, la experimentada deportista no ha podido superar las gravísimas lesiones que padecía y ha muerto en el Hospital General de Castellón.

La víctima, que hacía escalada en la zona de la Cucala junto a su pareja y sus hijos, se precipitó de espaldas por causas que se investigan y sufrió una fractura de cráneo y de cadera. Aunque los bomberos del Consorcio Provincial, la Guardia Civil y los medios sanitarios lograron llegar hasta ella y evacuarla en helicóptero, su cuerpo no ha podido soportar las lesiones internas y es que, aunque llegó con vida al centro, tenía la pelvis destrozada y los resultados del TAC eran poco esperanzadores.