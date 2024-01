Condenados 8 cargos de una azulejera de Castellón por falsear cuentas

La Audiencia Provincial de Castellón ha juzgado este martes a ocho cargos de una empresa azulejera de Castellón, condenando a ocho de ellas tras reconocer los hechos y llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. El Ministerio Público ha retirado los cargos respecto a un noveno procesado, que ha podido abandonar el banquillo antes del inicio de la sesión.

Los acusados tenían responsabilidades diversas en la empresa Arce Cerámicas, de Vilafamés. Entre los ya condenados se encuentran el presidente y consejero delegado, un vocal y el secretario. Los ocho procesados han sido sentenciados a penas que van desde los tres meses a los diez de prisión, aunque no entrarán en la cárcel a condición de que no delincan en un plazo de dos años (la Fiscalía no se ha opuesto a la suspensión de la pena).

La sentencia, dictada este martes in voce por la presidenta del tribunal, no contempla el pago de responsabilidad civil alguna. Los procesados deben abonar multas que rondan los 700 euros y también las costas procesales del caso.

Los hechos

Los encausados declararon a Arce Cerámicas en concurso de acreedores y la Fiscalía los acusó de un delito societario por falseamiento de cuentas, seis delitos societarios por administración desleal y un delito de insolvencia punible. Según mantenía el Ministerio Público en su escrito, entre los años 2009 y 2012, los procesados abusaron de sus cargos como miembros del Consejo de Administración de la mercantil para obtener un beneficio económico, bien a favor de sociedades en las que participaban o bien a favor de sus familiares, y ocasionaron perjuicios en la empresa a concurso que agravaron la situación de la misma, lo que perjudicó al resto de socios y a los acreedores.

La Fiscalía pedía provisionalmente para los procesados penas de prisión que oscilaban entre los dos años y los diez años y tres meses de cárcel, aunque el acuerdo alcanzado les ha permitido a los acusados dejar en mínimas las penas por los citados delitos.

El dueño de Arce ya fue inhabilitado en el 2009

El propietario de Arce Cerámicas ya fue condenado en 2009 por el Juzgado de lo Mercantil 1 de Castellón a dos años de inhabilitación en la tramitación del concurso de acreedores que la empresa solicitó en 2009.