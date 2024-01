"Hasta nunca. Me voy", fueron sus últimas palabras. Y lo hizo. Se fue. Santiago José -Chago-, como lo llaman todos en casa- dejó en casa teléfono, llaves, documentación y dinero. Desde el pasado mes de septiembre lo buscaban sin descanso. Durante cuatro meses su familia buscó sin cese al joven desaparecido. "No me van a volver a ver". Lo cumplió. Dejó de estar.

Santiago José Gutiérrez, 16 años, desapareció el 6 de septiembre de 2023 en San Cristóbal de La Laguna (Tenerife).“Mi hermano ha sido localizado.. ay, Chaguito, cuánto dolor”, confirma su hermana Luz a CASO ABIERTO, portal de sucesos e investigación. "Su cuerpo ha sido hallado sin vida… es real". La joven, hace tres meses, reconstruía junto a este medio, aquel 6 de septiembre, el último, y pedía ayuda para encontrarlo. Trazaba los últimos pasos de Chago. Se agotaron en una montaña. "Murió ese mismo día. Su cuerpo ha aparecido allí". La familia, que durante semanas recibió falsas pistas en las que aseguraban que el joven había sido visto en una casa okupa, cierra la búsqueda de la peor manera. Los restos del joven han sido localizados en un radio próximo al que se le vio por última vez. "En la misma montaña... Siempre estarás en mi mente, hermanito", promete Luz.