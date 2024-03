Un masajista de Benicarló evita ir a prisión tras abusar de una paciente

Un masajista de Benicarló, de 49 años y sin antecedentes penales previos, fue condenado ayer por la Audiencia Provincial de Castellón por realizar tocamientos a una paciente durante uno de los tratamientos en su consulta del paseo Marítimo de la localidad.

El procesado admitió los hechos y, gracias a un acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, la acusación particular y su defensa, no solo ha rebajado sustancialmente la pena que inicialmente pedía el Ministerio Público --de siete años a dos--, sino que ha conseguido que esa pena quede suspendida, a condición de que no delinca en cinco años, que no se acerque a menos de 500 metros de la víctima ni se comunique con ella por un plazo de siete años y que abone la totalidad de la indemnización (16.800 euros) en las próximas 72 horas.

Libertad vigilada, orden de alejamiento y reeducación sexual

Asimismo, el tribunal le impone una medida de libertad vigilada y la obligación de realizar programas de formación en educación sexual, tal y como recoge el acuerdo, leído ayer por el presidente de la sección Primera.

Como se recoge en el pacto firmado por las partes, el condenado realizó tocamientos sexuales muy explícitos a la víctima, que tenía 24 años, durante el masaje, tocándole los genitales, dándole besos e, incluso, lamiéndole el pecho.

La chica, después de estos hechos, sufrió trastorno de estrés postraumático.