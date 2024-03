La Audiencia de Barcelona deja en libertad a Dani Alves a la espera de la sentencia definitiva

La Audiencia de Barcelona ha dejado en libertad provisional a Dani Alves, condenado a cuatro años y seis meses de prisión por la agresión sexual a una joven en la discoteca Sutton en la madrugada del 31 de diciembre de 2023. Le ha impuesto una fianza de un millón de euros, además de retirarle los pasaportes que tiene, español y brasileño, prohibirle salir de territorio español y comparecer semanalmente ante el tribunal. También le impone orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima.

En su resolución, el tribunal señala que "la función de la prisión provisional no puede ser en ningún caso la de adelantar los efectos de una hipotética pena que pudiera serle impuesta al acusado", ya que esa situación "excedería de los límites constitucionales". Alves ya ha cumplido en la cárcel una cuarta parte de la pena impuesta, cuatro años y medio, pese a que la sentencia todavía no es firme.

Ante esta situación, la Audiencia de Barcelona remarca que "cada escenario exige de su propia valoración y exige asimismo la constatación del mantenimiento o, por el contrario, la variación de las circunstancias, cuando se trata de revisar una situación anterior". En este sentido, el tribunal cambia su valoración de estos meses de que existe riesgo de fuga de Alves ante su posibilidad económica para escapar a Brasil sin responder a la justicia.

Cierto riesgo de fuga

En este sentido, el tribunal valora además que “la pena finalmente impuesta se ha reducido de forma ostensible con relación a la inferior de las peticionadas (9 años por el Ministerio Fiscal y 12 por la acusación particular), además lleva cumplidos 14 meses de forma preventiva, con fecha de inicio 20 de enero de 2023, pudiendo ser prorrogada de persistir las circunstancias que motivaron su dictado, hasta la mitad de la condena impuesta, periodo en el que difícilmente podrá llegar a alcanzar firmeza la sentencia”.

Sin embargo, el tribunal señala que "el riesgo de fuga vinculado a la gravedad de la pena, en este momento se ha aminorado, pero persiste en cierta medida vinculado a otros elementos de arraigo con su país de origen a los que ya nos hemos referido, y que si subsisten en la actualidad". En este sentido, los magistrados recuerdan que el jugador "tiene un fuerte arraigo en Brasil, su país de origen en el que viven gran parte de su familia, amigos y sus dos hijos".

Para contrarrestar el "cierto riesgo de fuga", el tribunal impone a Alves varias medidas como una alta fianza,, la retirada de sus dos pasaportes, español y brasileño, la prohibición de salir del territorio nacional, y las comparecencias semanales en la Audiencia de Barcelona.

Sobre la fianza de un millón de euros, el tribunal remarca que Alves, según si abogada, ha perdido el contrato con el Pumas de México y con varios patrocinadores a raíz de su procesamiento por agresión sexual. De esta forma señalan que se ha visto privado de una fuente importante de ingresos". Pese a esto, el tribunal los magistrados también destacan que "Alves ha tenido una dilatada carrera futbolística, como figura de élite mundial, que a buen seguro le ha permitido obtener elevadas sumas de dinero".

"Podemos llegar a presumir una situación de holgada solvencia económica", concluye el tribunal y por eso le impone una alta fianza. Además, recuerda que el jugador tiene que recibir "una elevada suma de dinero en el procedimiento que tiene pendiente con la Hacienda Pública", que ascendería a más de un millón de euros. Cuando la secretaria de la Sección 21 de la Audiencia de Barcelona tenga constancia del pago dará la orden de libertad de Alves, que podría ser este miércoles.

Reparación del daño

El jugador fue encarcelado hace más de un año, el 20 de enero de 2023, y ahora esperará la sentencia definitiva fuera del centro penitenciario. Tanto la defensa, como la fiscalía y la acusación particular, que ejerce la víctima, han recurrido la condena por diferentes motivos y será el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en primera instancia, y el Tribunal Supremo quienes deberán pronunciarse. El principal debate jurídico se centraliza en la aplicación de la atenuante de reparación del daño por la fianza civil de 150.000 euros que depositó el futbolista para una eventual indemnización y que supuso la rebaja de la pena impuesta.

La sentencia de Dani Alves se convirtió en un fallo judicial pionero en la interpretación del consentimiento en una agresión sexual, pero, a su vez, encendió la polémica por las penas de la nueva norma y el papel de la indemnización. "El consentimiento puede ser revocado en cualquier momento" del "encuentro sexual", afirma la sentencia de la Sección 21 de la Audiencia de Barcelona. La resolución, que llegó dos semanas después de la celebración del juicio, ha sido celebrada por la víctima. "Por fin se me ha creído", aseguró, por boca de su abogada.

La agresión sexual

El tribunal consideró probado que el futbolista "cogió bruscamente" a la mujer, "la tiró al suelo y, evitando que pudiera moverse, la penetró vaginalmente", pese a que la víctima "decía que no, que se quería ir”. A su entender, “con ello se cumple el tipo de ausencia de consentimiento, con uso de la violencia, y con acceso carnal”. Los jueces, en una sentencia llamada a marcar un antes y un después, afirmaron que “para la existencia de agresión sexual no es preciso que se produzcan lesiones físicas, ni que conste una heroica oposición de la víctima a mantener relaciones sexuales”. Y subrayaron que en este caso se encuentran, además, "con unas lesiones en la víctima (en la rodilla) que hacen más que evidente la existencia de violencia para forzar su voluntad, con el subsiguiente acceso carnal que no viene negado por el acusado”.

Los magistrados incidieron en que “el consentimiento no solamente puede ser revocado en cualquier momento", sino que también es preciso que se preste "para cada una de las variedades sexuales dentro de un encuentro sexual". No es lo mismo, recoge la sentencia, bailar o insinuarse que practicar sexo sin preservativo. "No consta que, al menos en lo que se refiere a la penetración vaginal", la víctima prestase su consentimiento, "y no solo eso, sino que, además, el acusado sometió la voluntad de la víctima con uso de la violencia”.