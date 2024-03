«Decía que era suya, que me dejaría embarazada cuando a él le diera la gana»

Un vecino de la Vall d’Uixó se sentó ayer en el banquillo de los acusados de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, mientras su expareja relataba los presuntos episodios de violencia machista sufridos durante diez años de relación. La declaración del acusado, que niega los hechos, fue corta y solo respondió a preguntas de su abogado.

Mucho más explícita fue la víctima, que declaró protegida por un parabán. A preguntas del fiscal, que pide para el agresor una pena de dos años de cárcel, la mujer contó que estaba sometida por el padre de sus hijos.

«Decía que yo me quedaría embarazada cuando a él le diera la gana porque yo era suya», reveló la afectada, quien relató que el acusado no quería ponerse preservativo, pese a que ella le insistía. «Una vez me di cuenta de que no llevaba condón y le dije que parara, que así no quería; pero no me hizo caso. Muchas veces lo hacíamos sin querer yo, pero al final accedía por miedo y por no oírlo», declaró ella. Asimismo, la víctima aseguró que en una ocasión se sintió «obligada» a abortar.

La testigo también recordó que después de mantener relaciones sexuales el procesado le dejaba a veces dinero en la mesita, hecho que ella interpretaba como un gesto para humillarla. «Yo sentía rabia; me decía que era una mantenida y que tenía estudios gracias a él», respondió a preguntas del Ministerio Público, recordando también que, al final de la relación, todo eran «insultos», «gritos» y «celos» por parte del hombre.

La mujer también relató que las obligaciones respecto de los dos hijos que tuvieron en común recaían siempre sobre ella y que, si se negaba a tener sexo, su marido le decía que contrataría los servicios de una prostituta.

En el juicio también declaró el hijo mayor de la víctima --de una relación anterior--. El joven recordó que a él y a sus hermanos los menospreciaba y que a él solía llamarlo «copito de nieve».

Forenses y psicólogos

Los médicos y psicólogos del Instituto de Medicina Legal reconocieron «sintomatología depresiva» en la mujer y dijeron que, en la medida en que la reconocieron, su testimonio les pareció «creíble». Una de las especialistas dijo que no apreciaron en la víctima «rasgos de personalidad sumisa» y afirmaron que la afectada refería episodios de violencia machista en distintas fechas a lo largo de la década que duró la relación.

