La previa | El TAU busca un nuevo triunfo... 74 días después en el Ciutat ante Palencia

El TAU Castelló regresa este martes (20.45 horas) al Ciutat de Castelló tras 74 días alejado de su pista debido a la disputa del Mundial de Balonmano Femenino y a los aplazamientos de partidos por el covid. Los azulejeros volverán a jugar como locales tras siete jornadas fuera de casa con el colchón de haber sumado dos victorias en los dos últimos partidos y con el objetivo de seguir mejorando para reengancharse a los puestos más altos de la tabla. Enfrente tendrán al Easycharger Palencia, un equipo que en las últimas jornadas ha decepcionado (tres derrotas en tres encuentros), pero que ya venció al TAU Castelló a domicilio y que tiene una de las plantillas más peligrosas de la LEB Oro.

El equipo que dirige Toni Ten afronta este encuentro con mentalidad positiva tras vencer en la prórroga en Huesca y demostrar que el grupo es capaz de solucionar sus problemas defensivos en los momentos clave. Pero también con la inseguridad de no haberse mostrado contundente en ninguno de los últimos encuentros y no haber sido capaz de asegurar una ventaja importante contra el penúltimo clasificado. El cuerpo técnico azulejero podrá disponer de todos los jugadores de la plantilla, a excepción de Edu Durán, para continuar buscando la fórmula que les permita sumar victorias y explotar a aquellos jugadores que no han acabado de mostrar su mejor versión con regularidad.

Después de 7, si 7!!! Jornadas fuera volvemos a jugar mañana un partido en casa…

Lo digo por si nuestra afición se ha olvidado de nosotros 🤦‍♂️

Muchas ganas de volver a jugar para nuestra gente. Nos vemos mañana en el Ciutat 💛💪 pic.twitter.com/cLCic0DMHK — Oscar Alvarado (@OpuntoApunto) 31 de enero de 2022

Por su parte, el Easycharger Palencia afronta el choque con la necesidad de sumar una nueva victoria. El conjunto morado atraviesa una mala racha de resultados desde que el covid comenzara a castigar la liga con dureza y actualmente ocupan la decimotercera plaza, aunque con cuatro partidos pendientes. Si los palentinos vencieran en todos los encuentros aplazados podrían llegar hasta la tercera plaza, pero el equipo de Pedro Rivero no está en un buen momento de forma y cayó por tercera fecha consecutiva ante un recién ascendido como el CB Prat.

Jugadores a seguir

En sus filas, jugadores de renombre como Chumi Ortega o Micah Speight (este último entre los más valorados de la temporada) y otros de peso que podrían ser una amenaza como Prince Ali (máximo anotador del equipo con 12,9 puntos por partido), Noah Allen (alero muy físico que fue verdugo del TAU en los play-offs del pasado año), Roberts Blumbergs (ala-pívot muy versátil, máximo reboteador palentino con 6,38 capturas) o Bamba Fall (pívot de 2’16 que puede explotar los problemas reboteadores del TAU).