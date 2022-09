Paleontólogos de la Universidad de Tubinga han observado que un esqueleto descubierto en 1922 pertenece a un género y especie de dinosaurio hasta ahora desconocido. Vivió hace entre 203 y 211 millones de años al suroeste de Alemania y se movía a cuatro patas. Se parecía a los grandes dinosaurios de cuello largo y murió al hundirse en un pantano.

Durante mucho tiempo se pensó que un esqueleto de dinosaurio descubierto en 1922 y almacenado en Alemania era un ejemplar de plateosárido, una familia de dinosaurios que vivieron desde el Triásico superior hasta el Jurásico inferior en lo que hoy es Europa.

Sin embargo, una nueva investigación, desarrollada por paleontólogos del Centro Senckenberg para la Evolución Humana y el Paleoambiente de la Universidad de Tubinga, ha anulado esa suposición. Sus resultados han sido publicados en Vertebrate Zoology.

Con el presentimiento de que la identificación original era incorrecta, el equipo volvió a examinar los huesos y descubrió un género y una especie de dinosaurio completamente nuevos, a la que denominaron Tuebingosaurus maierfritzorum.

Analizando ese antiguo esqueleto, el equipo descubrió que muchos de los huesos no eran los mismos que los de un plateosaurio típico, también conocido como "lagarto plano".

Era cuadrúpedo y herbívoro

Por ejemplo, el esqueleto parcial mostraba, entre otros caracteres derivados, caderas más anchas y de construcción más fuerte, con vértebras sacras fusionadas, así como huesos largos inusualmente grandes y robustos. Ambas características implican locomoción en cuatro patas.

Esto es diferente a los plateosaurios, que, aunque se asemejan a los saurópodos (patas de reptil) de cuello largo de la región del Jura, probablemente se movían solo sobre dos patas.

Tras una comparación en profundidad de todas las características anatómicas, los científicos recategorizaron el esqueleto en el árbol de la vida de los dinosaurios, y establecieron que habían descubierto una especie y un género previamente desconocidos.

Consideran que es muy probable que Tuebingosaurus maierfritzorum fuera un cuadrúpedo y, en consecuencia, mucho más relacionado con los grandes saurópodos posteriores, como Brachiosaurus o Diplodocus (ambos americanos), que con los plateosaurios (propios de Europa y Groenlandia).

Más de 200 millones de años

La roca sedimentaria circundante y la conservación de los huesos del esqueleto analizado indican que este Tuebingosaurus se hundió en un pantano y murió. Los huesos del lado izquierdo del cuerpo probablemente estuvieron en la superficie y expuestos a la intemperie durante varios años.

Esta especie de dinosaurio vivió hace entre 203 y 211 millones de años en la región montañosa de Jura de Suabia, en el suroeste de Alemania, y era herbívoro, dicen los investigadores.

La Universidad de Tubinga tiene una gran cantidad de huesos de dinosaurios almacenados, con la mayoría de los fósiles encontrados desde el siglo XIX clasificados como plateosaurios.

Es indiscutible que este grupo de dinosaurios era común en algunas partes de Europa hace unos 200 millones de años, dicen los investigadores. Sin embargo, también se acepta comúnmente que la clasificación taxonómica en el pasado a menudo era inexacta, con algunos descubrimientos atribuidos demasiado apresuradamente al género Plateosaurio.

Más diversos

Con su nuevo estudio, los científicos han podido demostrar que los primeros dinosaurios europeos eran mucho más diversos de lo que se pensaba anteriormente.

Las partes individuales del esqueleto de Tuebingosaurus maierfritzorum, que se guardaban por separado, ahora están reunidas y se pueden ver en dos grandes vitrinas.

Además de miles de otros tesoros, hay dos esqueletos completos de Plateosaurus de Trossingen, esqueletos parciales de dos saurópodos y un estegosaurio de Tanzania, que se pueden admirar en la colección paleontológica de Tubinga.

Los investigadores explican que el nombre asignado a este género de dinosaurio (Tuebingosaurus) es un homenaje a la ciudad de Tubinga, donde se ha producido el hallazgo, mientras que el nombre de la especie (maierfritzorum) es un homenaje a dos afamados zoólogos alemanes, el profesor Wolfgang Maier, de la Universidad de Tubinga (que cumple 80 años en 2022) y el profesor Uwe Fritz, del Senckenberg Natural History Collections Dresden.

Referencia

A new massopodan sauropodomorph from Trossingen Formation (Germany) hidden as ‘ Plateosaurus’ for 100 years in the historical Tübingen collection. Omar Rafael Regalado Fernández, Ingmar Werneburg. Vertebrate Zoology, 72: 771–822. DOI:https://doi.org/10.3897/vz.72.e86348