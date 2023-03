Un preciso modelo informático ha reconstruido la historia geológica de la Tierra durante los últimos 100 millones de años y detalla cómo se crearon las montañas y sedimentos siguiendo la dinámica tectónica y las fuerzas climáticas.

Utilizando un nuevo modelo informático, un equipo de investigadores ha simulado en detalle la evolución global de la topografía de la Tierra durante los últimos 100 millones de años.

Este modelo proporciona una comprensión de alta resolución de cómo se crearon los paisajes geofísicos de hoy y cómo millones de toneladas de sedimentos fluyeron hacia los océanos.

El modelo utiliza un marco que incorpora la geodinámica, las fuerzas tectónicas y climáticas, así como los procesos superficiales, según se explica en un comunicado.

Para los autores de esta investigación, cuyos resultados se publican en la revista Science, el modelo respalda la comprensión de que el flujo de sedimentos terrestres hacia los ambientes marinos es vital para comprender la química oceánica actual durante millones de años.

Química oceánica

Actualmente, la química de los océanos está cambiando muy rápido debido al cambio climático inducido por la actividad humana, y tener una imagen más completa puede ayudar a comprender mejor los entornos marinos, destacan los investigadores.

Además, el modelo permite a los científicos probar diferentes teorías sobre cómo responderá la superficie de la Tierra al cambio climático y a las fuerzas tectónicas.

La importancia de esta característica está ligada al hecho de que el clima, los movimientos tectónicos y las preguntas sobre el clima se combinan para crear fuerzas poderosas que dan forma a la superficie de nuestro planeta, y el conocimiento sobre estas dinámicas es escaso.

Ahora, con este nuevo modelo, es posible examinar cómo las placas continentales se han desplazado unas contra otras y cómo se formaron montañas y zonas de ruptura a lo largo de millones de años.

Animación del mapa mundial durante loa últimos 100 millones de años. Universidad de Sydney.

100 millones de años

Durante los últimos 100 millones de años, diferentes procesos han dado forma a la superficie terrestre, explica la Sociedad Alemana de Física. En particular, el levantamiento y el hundimiento provocados por procesos tectónicos han alterado la topografía.

Además, la superficie de la Tierra también está influenciada por la erosión, que desgasta las cadenas montañosas en particular y transporta el material a regiones más profundas. Luego, el material se deposita allí como sedimento y puede hacer que las masas de agua se aplanen o incluso se llenen de sedimentos por completo.

Sin embargo, estos sedimentos pueden, a su vez, volver a moverse por la erosión, especialmente por el agua corriente. Todos estos procesos también están influenciados por la vegetación. Como ya han demostrado investigaciones anteriores, la superficie de nuestro planeta es muy variable en escalas de tiempo geológico.

Más allá de los dinosaurios

Tristan Salles, de la Universidad de Sydney en Australia y sus colegas de la Universidad de Grenoble en Francia, han utilizado el nuevo modelo para investigar exactamente cómo ha cambiado la topografía en detalle durante los últimos 100 millones de años.

El período examinado de 100 millones de años se remonta incluso más allá de la extinción de los dinosaurios, hace unos 66 millones de años.

En su simulación, los investigadores dividieron la tierra en segmentos con una resolución espacial de diez kilómetros y una resolución temporal de un millón de años.

Además, no solo tuvieron en cuenta los factores de influencia geológica, sino también las interacciones entre las condiciones geológicas, el clima, la biodiversidad y los ciclos biogeoquímicos.

Modelo coherente

El modelo informático es coherente con los análisis geológicos de la topografía de hace millones de años, resaltan los investigadores.

Muestra incluso ciertas variaciones espaciales y temporales en la tasa de sedimentación, es decir, la velocidad a la que se depositan los sedimentos. Y eso también se corresponde con las observaciones geológicas.

Sin embargo, aún no se ha aclarado qué causó estas fluctuaciones. Esto se debe a que las condiciones climáticas que causan la erosión no han cambiado fundamentalmente durante todo el período.

Referencia

Hundred million years of landscape dynamics from catchment to global scale. Tristan Salles et al. Science, 2 Mar 2023, Vol 379, Issue 6635, pp. 918-923. DOI: 10.1126/science.add2541

(Este artículo es una nueva versión del que publicamos con anterioridad sobre el mismo tema el 6 de marzo).